El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Polina lanza a portería, en un partido anterior. Aida Barrio
Balonmano

El Caja Rural Aula jugará la final de la Copa de Castilla y León

El equipo de Salva Puig gana al Fuentes Carrionas palentino y se medirá este domingo al Caja Rural Cleba León

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:00

El Caja Rural Aula entra en la final de la Copa de Castilla y León con un pase 'express'. El equipo de Salva Puig no quiso especular con la sorpresa y saltó al parqué del polideportivo de Peñafiel con la firme intención de no dar opciones a un Fuentes Carrionas que pese a su empeño y dignidad chocó frontalmente con un gigante.

Caja Rural Aula

Alba Badas (portera), Nerea Patiño (4), Mónica Gutiérrez (8), Inoa Lucio (5), Ángela Gina Zurni (3), Jimena Arriaga (7), KadiatuJallow (4), Naroa Baquedano (-), Menchu Sanz (portera), Valeska Lovera (5), Savina Bergara (6), Amaia González de Garibay (-), María Guerra (3)..

45

-

20

Fuentes Carrionas

Luna Vega (portera), Sara Alonso (4), Nuria Rodríguez (-), María Laso (1), Andrea Olea (1), Ariadne Vargas (3),Aitana Gómez (5), Erika Vielba (2), Emma Miguel (1), Yasira Echevarría (2), Lucía Rodríguez (-), Iris Polvorinos (-), Safa Jemaa (-), Marta Arruabarrena (1).

  • Árbitro: Isabel Campo Barbero y Marta Rodríguez Simón. Excluyeron dos minutos a Jimena Arriaga, por el Caja Rural Aula y a Nuria Rodríguez por el Fuentes Carrionas.

  • Parciales: 2-0, 4-2, 9-4,11-4, 14-6, 20-8 (descanso), 23-10, 29-10, 33-11, 36-15, 41-17, 45-20 (final).

  • Incidencias: Partido correspondiente a la segunda semifinal de la VII Copa Castilla y León disputado en el Polideportivo Municipal de Peñafiel.

El partido comenzó plácido para el Caja Rural Aula, que aprovechó el parón en la liga y la primera etapa de la cita autonómica para dar minutos sobre el 40x20 a las jugadoras que suelen contar con menos horas de vuelo en la competición doméstica.Tiempo de coger ritmo y de pruebas para el cuadro pucelano.

El 2-0 de partida fue la tarjeta de presentación del equipo de Salva Puig, que dio descanso a jugadoras como Amaia de Garibay y Naroa Baquedano ante un Fuentes Carrionas cuya intención de luchar morían una y otra vez a manos de una Alba Badas que demostró sus aptitudes bajo palos.

Con el partido controlado desde la defensa, las paradas de la meta del Caja Rural Aula permitía a las vallisoletanas correr y alimentar un contraataque que martilleaba una y otra vez la portería del cuadro palentino. Con unas estadísticas de acierto exorbitadas, el partido quedó completamente partido por la mitad al descanso, cuando las pucelanas ya vencían en Peñafiel por 12 goles de ventaja (20-8).

Con un pie ya en la final de este domingo, el Caja Rural metió el cuerpo entero en una segunda mitad que siguió dominando en la faceta ofensiva, en la que la mejor noticia fueron los minutos disputados por Nerea Patiño -quien aportó su grano de arena en una faceta goleadora en la que destacaron Mónica Gutiérrez y Jimena Arriaga-, las rotaciones y los 'experimentos' de Puig a la hora designar posiciones a las jugadoras; sin duda, un as en la manga para futuras partidas.

El 45-20 final que lucía el luminoso de la pista de Peñafiel bajó el telón de la semifinal con el Caja Rural Aula clasificado para la final de este domingo en la que se medirá al Cleba León, que se ganó su derecho a luchar por el cetro autonómico después de vencer en su compromiso al HandVall.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  2. 2

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  3. 3 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  4. 4

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  5. 5

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  6. 6

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  7. 7

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor Álvarez: «La mejor persona que he conocido»
  8. 8 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas
  9. 9

    Hallazgo en Marte: «Son los mejores candidatos a evidencias de forma de vida que hemos visto nunca»
  10. 10

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Caja Rural Aula jugará la final de la Copa de Castilla y León

El Caja Rural Aula jugará la final de la Copa de Castilla y León