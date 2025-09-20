El Caja Rural Aula jugará la final de la Copa de Castilla y León

El Norte Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:00 Comenta Compartir

El Caja Rural Aula entra en la final de la Copa de Castilla y León con un pase 'express'. El equipo de Salva Puig no quiso especular con la sorpresa y saltó al parqué del polideportivo de Peñafiel con la firme intención de no dar opciones a un Fuentes Carrionas que pese a su empeño y dignidad chocó frontalmente con un gigante.

Caja Rural Aula Alba Badas (portera), Nerea Patiño (4), Mónica Gutiérrez (8), Inoa Lucio (5), Ángela Gina Zurni (3), Jimena Arriaga (7), KadiatuJallow (4), Naroa Baquedano (-), Menchu Sanz (portera), Valeska Lovera (5), Savina Bergara (6), Amaia González de Garibay (-), María Guerra (3).. 45 - 20 Fuentes Carrionas Luna Vega (portera), Sara Alonso (4), Nuria Rodríguez (-), María Laso (1), Andrea Olea (1), Ariadne Vargas (3),Aitana Gómez (5), Erika Vielba (2), Emma Miguel (1), Yasira Echevarría (2), Lucía Rodríguez (-), Iris Polvorinos (-), Safa Jemaa (-), Marta Arruabarrena (1). Árbitro: Isabel Campo Barbero y Marta Rodríguez Simón. Excluyeron dos minutos a Jimena Arriaga, por el Caja Rural Aula y a Nuria Rodríguez por el Fuentes Carrionas.

Parciales: 2-0, 4-2, 9-4,11-4, 14-6, 20-8 (descanso), 23-10, 29-10, 33-11, 36-15, 41-17, 45-20 (final).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda semifinal de la VII Copa Castilla y León disputado en el Polideportivo Municipal de Peñafiel.

El partido comenzó plácido para el Caja Rural Aula, que aprovechó el parón en la liga y la primera etapa de la cita autonómica para dar minutos sobre el 40x20 a las jugadoras que suelen contar con menos horas de vuelo en la competición doméstica.Tiempo de coger ritmo y de pruebas para el cuadro pucelano.

El 2-0 de partida fue la tarjeta de presentación del equipo de Salva Puig, que dio descanso a jugadoras como Amaia de Garibay y Naroa Baquedano ante un Fuentes Carrionas cuya intención de luchar morían una y otra vez a manos de una Alba Badas que demostró sus aptitudes bajo palos.

Con el partido controlado desde la defensa, las paradas de la meta del Caja Rural Aula permitía a las vallisoletanas correr y alimentar un contraataque que martilleaba una y otra vez la portería del cuadro palentino. Con unas estadísticas de acierto exorbitadas, el partido quedó completamente partido por la mitad al descanso, cuando las pucelanas ya vencían en Peñafiel por 12 goles de ventaja (20-8).

Con un pie ya en la final de este domingo, el Caja Rural metió el cuerpo entero en una segunda mitad que siguió dominando en la faceta ofensiva, en la que la mejor noticia fueron los minutos disputados por Nerea Patiño -quien aportó su grano de arena en una faceta goleadora en la que destacaron Mónica Gutiérrez y Jimena Arriaga-, las rotaciones y los 'experimentos' de Puig a la hora designar posiciones a las jugadoras; sin duda, un as en la manga para futuras partidas.

El 45-20 final que lucía el luminoso de la pista de Peñafiel bajó el telón de la semifinal con el Caja Rural Aula clasificado para la final de este domingo en la que se medirá al Cleba León, que se ganó su derecho a luchar por el cetro autonómico después de vencer en su compromiso al HandVall.