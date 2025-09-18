El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la Copa en la sede de la Diputación de Valladolid.
Balonmano

El Aula defiende este fin de semana su corona autonómica en Peñafiel

Las de Salva Puig se medirán el sábado en semifinales al BM Fuentes Carrionas, y el otro finalista saldrá del ganador entre Cleba y Handvall

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:57

La séptima edición de la Copa Castilla y León de Balonmano se disputará este fin de semana en Peñafiel, días 20 y 21 de septiembre, con la participación de los mejores clubes femeninos de la comunidad: Caja Rural Aula, Caja Rural Cleba de León, Handvall Valladolid y BM Fuentes Carrionas. El torneo ha sido presentado en la mañana de este jueves, y se ha aprovechado para realizar el sorteo de semifinales.

De esta forma, el sábado 20 se celebrarán las dos semifinales: por un lado Cleba contra el Handvall desde las 17:00 horas, y a continuación el Aula frente al BM Fuentes Carrionas (19h). La final enfrentará el domingo a los vencedores desde las 12:00h.

El Aula defiende título, ya que se impuso en la edición de 2024 al Cleba en la localidad leonesa de Villacelama por 36-33.

Mejor jugadora como novedad

Agustín Alonso Dueñas, presidente de la Federación de Castilla y León de Balonmano, ha querido agradecer la buena acogida que ha tenido este evento entre las administraciones y patrocinadores. También ha anunciado como novedad que en la presente edición se incorpora el trofeo a la mejor jugadora de cada partido.

Por su parte, la concejala de Turismo del ayuntamiento de Peñafiel, Yolanda Burgoa Durán, se ha felicitado por la elección de su localidad como sede de la Copa, por lo que ello supone para potenciar el deporte practicado por mujeres y porque refuerza la imagen de una localidad que de forma habitual acoge eventos deportivos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  3. 3

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  4. 4

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  5. 5 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  6. 6 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  7. 7

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  8. 8

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  9. 9

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  10. 10 Dos mujeres y un hombre detenidos por un robo en una vivienda en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Aula defiende este fin de semana su corona autonómica en Peñafiel

El Aula defiende este fin de semana su corona autonómica en Peñafiel