El Aula defiende este fin de semana su corona autonómica en Peñafiel

La séptima edición de la Copa Castilla y León de Balonmano se disputará este fin de semana en Peñafiel, días 20 y 21 de septiembre, con la participación de los mejores clubes femeninos de la comunidad: Caja Rural Aula, Caja Rural Cleba de León, Handvall Valladolid y BM Fuentes Carrionas. El torneo ha sido presentado en la mañana de este jueves, y se ha aprovechado para realizar el sorteo de semifinales.

De esta forma, el sábado 20 se celebrarán las dos semifinales: por un lado Cleba contra el Handvall desde las 17:00 horas, y a continuación el Aula frente al BM Fuentes Carrionas (19h). La final enfrentará el domingo a los vencedores desde las 12:00h.

El Aula defiende título, ya que se impuso en la edición de 2024 al Cleba en la localidad leonesa de Villacelama por 36-33.

Mejor jugadora como novedad

Agustín Alonso Dueñas, presidente de la Federación de Castilla y León de Balonmano, ha querido agradecer la buena acogida que ha tenido este evento entre las administraciones y patrocinadores. También ha anunciado como novedad que en la presente edición se incorpora el trofeo a la mejor jugadora de cada partido.

Por su parte, la concejala de Turismo del ayuntamiento de Peñafiel, Yolanda Burgoa Durán, se ha felicitado por la elección de su localidad como sede de la Copa, por lo que ello supone para potenciar el deporte practicado por mujeres y porque refuerza la imagen de una localidad que de forma habitual acoge eventos deportivos.