Los Veteranos de Valladolid tutean y plantan cara a las Leyendas del Real Madrid Tutean al combinado de viejas glorias del club blanco, con 12.000 euros recaudados para la Asociación de Alzheimer de Medina del Campo

Fiesta del baloncesto la que se vivió en la mañana de ayer en el polideportivo Pablo Cáceres de Medina del Campo, donde los Veteranos de Valladolid y las Leyendas del Real Madrid brindaron un buen espectáculo en el partido disputado por una buena causa. Tras un partido igualado que se rompió tras el descanso, las Viejas Glorias del equipo blanco se llevaron el triunfo por 48-63 pese a que los locales, que arrancaron con un parcial favorable de 10-0, plantaron cara hasta el final.

En cualquier caso, el verdadero triunfo fue el dinero recaudado en la cita, 12.000 euros, que servirá para ayudar a laAsociación de Enfermos de Alzheimer de la localidad.

Por el Real Madrid, con Juan Antonio Corbalán y Biriukov en el banquillo, formaron jugadores como Lucas Victoriano, Iñaki de Miguel, Óscar González o el hijo del propio Corbalán. Por parte de los Veteranos de Valladolid se dieron cita Mike Hansen, Fernando Ovelleiro, Félix de la Fuente, Juanma Cárdaba, Chopo, Molinero, o Álvaro García, entre otros, con Álex Bento y Miguel Ángel Reyes de corto en el banquillo.

Un combinado que plantó más cara que en la última ocasión en Cuéllar, y que ahora pretende dar continuidad tanto a sus encuentros como a las actividades benéficas que emprendieron en el mes de mayo.

En resumen, una jornada con muy buen ambiente y el mejor de los resultados para la causa que citó a ambos equipos.