El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Sánchez
Temporada 2025-26

Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre

Los Rockets de Durant emergen como potencia ascendente en el Oeste, con Cavs y Knicks como principales aspirantes del Este en el que puede ser el último baile de LeBron

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Cuatro meses después de inscribir por primera vez el actual nombre de la franquicia entre la nómina de campeones derrotando en el séptimo partido de ... las Finales a unos Indiana Pacers cuyas opciones quedaron sepultadas con la grave lesión que sufrió Tyrese Haliburton durante el primer cuarto del duelo disputado en el Paycom Center, los Oklahoma City Thunder ponen en juego la corona de la NBA en una temporada que arranca con un Rey en el alambre y muchos candidatos a un trono que ha cambiado de ocupantes en todas y cada una de las siete últimas ediciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  4. 4

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  5. 5 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  6. 6

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  7. 7 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  8. 8 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  9. 9 Un tráiler se queda atascado y provoca retenciones en el centro de Valladolid
  10. 10 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre

Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre