Íscar vuelve a convertirse en escaparate para los jugadores de la generación U16

Con la irrupción de diciembre, el Torneo de Íscar llega fiel a su cita como pimera toma de contacto para las mejores generaciones cadetes -ahora ... U16- del viejo continente. En esta ocasión, la vigesimoctava edición se celebra los días 4 al 7 con dos grupos (España, Alemania y Turquía en el grupo A, y Castilla y León, Italia y Grecia en el B), y los dos mejores pujando por el título el domingo desde las 19:15 horas. El seleccionador Chus Mateo visitará Íscar para presenciar el torneo.

«Soy protagonista desde el primer día junto con Benito [Esteban] y alguno más, y el nivel competitivo que tiene este torneo es muy alto. El trabajo de cantera está funcionando de forma excepcional, como se ha visto en las últimas ventanas. Tenemos una base muy buena y este fin de semana lo vamos a ver en Íscar», ha señalado en su presentacion Óscar Castañeda, presidente de la Federación de Castilla y León, agradeciendo al Ayuntamiento de Íscar su implicación a lo largo de las tres últimas décadas.

Precisamente su alcalde, José Andrés Sanz, ha querido enfatizar su «orgullo» por la consolidación de un proyecto que arrancó con él como concejal de Deportes. «Entonces nos planteamos que Íscar fuera una ciudad deportiva, y no solo este torneo de máximo nivel lo demuestra. Tenemos a dos mil personas practicando deporte en el municipio, 800 de ellas en equipos federados», ha asegurado, acompañado en la presentación por el diputado Javier González y por José Ignacio Hernández en representación de la Federación Española (FEB).

«Son cuatro selecciones internacionales las que vienen pero podrían ser alguna más, porque todas quieren repetir. Íscar es un referente en esta categoría U16», ha comentado José Ignacio, apuntando que en el combinado nacional faltará algún jugador relevante en la categoría por coincidir con partidos de la recién creada Liga U22. «En todo caso este torneo es un primer paso para ver como compite esta generación con las mejores selecciones de Europa. Las cuatro son de gran nivel», ha señalado, sobre un torneo en el que no estará con España Jan Cerdán (FC Barcelona, Alonso de la Iglesia (Unicaja) y Carlos Elordi (Valencia). En el caso de esta generación que dirige Miguel Ángel Palacios, la federación maneja un grupo de dieciséis jugadores para preparar el próximo Campeonato de Europa U16 en el verano de 2026.

Ampliar Foto: Mariano G. de Egea

Por su parte, el combinado de Castilla y León ultima su puesta a punto en el Campeonato de España de selecciones autonómicas que se celebra en enero en Zaragoza.