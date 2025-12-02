El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Autoridades y organizadores participantes en el presentación del torneo.
Baloncesto / Categoría cadete

Íscar vuelve a convertirse en escaparate para los jugadores de la generación U16

El tradicional torneo disputa su vigesimoctava edición del 4 al 7 de diciembre, con la participación de las selecciones de España, Alemania, Turquía, Italia, Grecia, y Castilla y León

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:46

Comenta

Con la irrupción de diciembre, el Torneo de Íscar llega fiel a su cita como pimera toma de contacto para las mejores generaciones cadetes -ahora ... U16- del viejo continente. En esta ocasión, la vigesimoctava edición se celebra los días 4 al 7 con dos grupos (España, Alemania y Turquía en el grupo A, y Castilla y León, Italia y Grecia en el B), y los dos mejores pujando por el título el domingo desde las 19:15 horas. El seleccionador Chus Mateo visitará Íscar para presenciar el torneo.

