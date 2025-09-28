El Valencia presenta su candidatura a todo y evita que Scariolo se estrene con título

José Manuel Andrés Madrid Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:42 | Actualizado 21:54h. Comenta Compartir

El Valencia Basket es el primer campeón del curso en el baloncesto español. El equipo 'taronja' se llevó la Supercopa de España e inscribió su nombre en el palmarés del torneo por segunda vez en su historia (2017) tras una final emocionante, que confirmó su candidatura a todo como uno de los equipos más reforzados del ecosistema ACB y dejó al nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo, todavía falto de rodaje, a las puertas del primer trofeo de la temporada.

La reedición de la serie final de la última Liga ACB, en la que el Real Madrid, todavía bajo la dirección de Chus Mateo, se impuso por la vía rápida (3-0), deparó un encuentro emocionante, con clásicos errores de los primeros compases de la campaña pero también bajo un atractivo intercambio de golpes que condujo a unos elevadísimos guarismos, con ambos contendientes cerca del centenar de puntos.

Se impuso por escaso margen este Valencia 2.0 de Pedro Martínez, remozado para el salto a la Euroliga y el estreno del faraónico Roig Arena con la llegada de refuerzos de lujo como Darius Thompson, Omari Moore, Kameron Taylor o Neal Sako, pero con un nombre propio en la final, el del joven director de orquesta Sergio de Larrea, rodado con la selección española en el Eurobasket y brillante ante el Madrid, con 21 puntos y decisivo en el tramo final.

Real Madrid Feliz (7), Abalde (3), Hezonja (19), Deck (11) y Tavares (7) -quinteto inicial-; Campazzo (18), Llull (9), Kramer (5), Procida (3), Lyles (9), Garuba (3) y Fernando (-). 94 - 98 Valencia Basket De Larrea (21), Moore (10), Taylor (17), Pradilla (9) y Reuvers (12) -quinteto inicial-; Thompson (9), Iroegbu (2), Nogués (-), Puerto (10), Costello (2), Valerio-Bodon (-) y Sako (6). Parciales: 27-24, 17-27, 25-18 y 25-29.

Árbitros: Pizarro, Aliaga y Serrano. Eliminado por cinco faltas personales Tavares.

Incidencias: Final de la Supercopa ACB disputada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

En un duelo de ritmo frenético desde el salto inicial, el primer cuarto se convirtió en un trepidante intercambio de canastas, ligeramente dominado por el Real Madrid, con dos cambios respecto a la convocatoria para la ajustada semifinal contra La Laguna Tenerife, pues entraron los recién fichados Trey Lyles, con el buen tino de la pretemporada, y Gabriele Procida, y se cayeron el tocado Theo Maledon y Chuma Okeke, otras dos incorporaciones blancas del verano.

El Valencia, siempre cómodo en el vértigo, cerró tres puntos abajo el primer parcial, pero reaccionó a lo grande en la segunda entrega, con un vendaval de protagonismo coral que le permitió llevar la final hasta el 34-45 con un contundente parcial de 5-21 ante un Madrid sin respuesta, que como ya evidenció en su semifinal, está todavía en una fase muy primigenia de construcción después de sus muchos fichajes y la llegada de Scariolo al banquillo. Le entrada en escena del capitán Sergio Llull, quién si no, con siete puntos y una inmaculada carta de tiro, permitió al Madrid ajustar algo el duelo (44-51) camino de los vestuarios para la pausa.

La brújula 'taronja'

Tras el descanso, el nuevo Madrid devolvió el golpe con un arma ya conocida, la de la inspiración de Mario Hezonja, que con 12 puntos en el tercer cuarto asumió el liderazgo de la anotación blanca en el tercer cuarto. El acierto del croata desde el triple devolvió el control en el marcador al equipo de Scariolo hasta el 59-55. Sin embargo, el Valencia sostuvo el pulso y evitó el demarraje merengue para alcanzar el parcial decisivo bajo el signo de la total igualdad (67-67).

La tónica de toma y daca entre los dos máximos favoritos al título de la Liga ACB, con permiso de un Barça que de partida arroja dudas, se mantuvo a medida que se aproximaba el final. La brújula del cada vez más entonado pese a la juventud Sergio de Larrea comenzó a decantar el duelo, la quinta falta personal de Tavares puso al Real Madrid contra las cuerdas y el 2+1 de Kameron Taylor decidió definitivamente final, que sirve para que el Valencia Basket presente su candidatura a todo y evite así el estreno con un título de Scariolo como técnico blanco.