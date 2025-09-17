El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Plantilla de los Veteranos de Valladolid que jugarán con el Real Madrid en mayo de 2024.

Los Veteranos de Valladolid se medirán a las Leyendas del Real Madrid en Medina del Campo

El partido, a favor de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, se juega el domingo desde las 12:00 horas

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:57

Cuatro meses después de su último encuentro, el equipo de Veteranos de baloncesto en Valladolid vuelve a reunirse para enfrentarse de nuevo a las Leyedas del Real Madrid, en un partido benéfico que se disputará el domingo en el pabellón Pablo Cáceres de Medina del Campo (12:00 horas). El encuentro reunirá a un buen número de exjugadores, algunos recién incorporados como Rudy Fernández o 'Chacho' Rodríguez, con el afán de recaudar fondos en favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Medina del Campo (AFAMEC), que este año cumple su 25º aniversario.

Este nuevo encuentro, cuarto intento por revitalizar estas citas de veteranos, tiene como transfondo la intención de crear una asociación con sus estatutos para regular una serie de actividades estables durante el año que no solo tengan que ver con la disputa de partidos amistosos. Amén de firmar un convenio con el CB Ciudad de Valladolid, que ya se está redactando, se trata de «aprovechar dinámicas», crear una «red de ayuda mutua» entre los propios jugadores, fomentar la práctica del baloncesto en la provincia, «que ya está desapareciendo en algunos pueblos», y activar la parte social para colaborar con otros colectivos, según explica Fernando Ovelleiro, uno de los veteranos que integran el equipo y uno de los más activos en la puesta en marcha de esta iniciativa.

Para este partido en Medina del Campo, el equipo de Veteranos de Valladolid, que lleva entrenando todo el mes de septiembre, estará dirigido por Paco Tomillo -ayudado en el banquillo por Feñe, Miguel Ángel Reyes, Julio Torres y Paco González-, con un plantel formado por Mike Hansen, Juanma Cárdaba, Pedro Rodríguez, Álvaro Garcia -hijo de Lalo García-, Juan Carlos Martín, Jota, Óscar Becares, el 'Chopo', 'Ignacito', Molinero, Charly y el propio Fernando Ovelleiro.

El encuentro ha sido presentado en la mañana de este miércoles, con la presencia de Samuel Puente y Álex Bento, además del concejal de Deportes del ayuntamiento de Medina, Ricardo Coca, y la presidenta de AFAMEC, Flor González, que ha agradecido la iniciativa a los participantes. «Cada día la enfermedad avanza más rápido. Todo lo que recibimos es poco para seguir apoyando a las familias», ha comentado.

