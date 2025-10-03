El UEMC estrena curso en Pisuerga con problemas en su rotación

Luis Miguel de Pablos Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 18:17 Comenta Compartir

La noticia del cese del director general ha sacudido los cimientos del polideportivo Pisuerga, justo horas antes del pistoletazo oficial del campeonato que tiene lugar este sábado (19:00 horas) con problemas deportivos también en pista. El CB Ciudad de Valladolid recibe al CB Toledo, club de reciente creación, con la ayuda de su filial, ya que David Barrio solo podrá contar con ocho jugadores del primer equipo.

Sin Pau Isern (base) ni Pau Carreño (alero), ambos por lesión, el UEMC debuta sin haber podido contar con la plantilla al completo en toda la pretemporada. «Estamos con muchas ganas de ver realmente a qué nivel estamos ahora mismo. Hemos tenido una pretemporada relativamente compleja, ya que de las 42 sesiones que hemos hecho, ninguna ha sido con los 10 jugadores y eso nos ha marcado un poquito», explica David Barrio, que espera un partido «de ritmo» en el que «nosotros intentamos jugar a más puntos y ellos hacer un baloncesto con más control».

El técnico vallisoletano considera a su primer rival como «un buen equipo, con jugadores con experiencia en Plata y otros en Oro, y una buena plantilla absolutamente nueva».

Ante la sucesión de lesiones, y una más que previsible lesión de larga duración de Carreño, el técnico ha pedido al club que se haga un esfuerzo en traer otro jugador. Una incorporación que dependerá del tiempo de baja del propio Pau Carreño. «Es la realidad que tenemos. El día a día lo estamos llevando bastante bien gracias a los chicos del Tercera FEB que nos están ayudando a entrenar. Pero viendo que con 10 profesionales vamos un poco justos, con 8 ó 9 sería una realidad que necesitaríamos más. Hemos comentado la necesidad, más que la necesidad es un deseo de poder tener un jugador más, pero todo en función de cuanto sea la duración y el resultado de las pruebas de Pau Carreño», explica Barrio.

Iñaki Ordóñez y la ilusión del grupo

El club ha aprovechado el último día de pretemporada para presentar a otra de sus incorporaciones, Iñaki Ordóñez, que espera aportar todo lo que esté en su mano para lograr el objetivo. «Creo que aportar todo lo que pueda en rebote, defensa, intensidad, es fundamental porque creo que desde la defensa se construye el ataque y todo lo demás ya vendrá», señala, considerando fácil su adaptación al grupo. «Ha sido bastante fácil porque somos un núcleo joven con calidad y hemos congeniado muy bien tanto dentro como fuera de la pista. Poquito a poco se está viendo lo que queremos hacer y creo que todo eso viene por la relación que estamos construyendo fuera de la pista que se transmite dentro», asegura.