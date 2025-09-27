El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Baloncesto - Copa FEB

El UEMC coge carrerilla y suma su tercer triunfo consecutivo en Gijón

Los vallisoletanos cogen confianza antes del inicio de la Liga el próximo sábado en Pisuerga

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:57

Súper Agropal Palencia en un test de preparación, Clínica Ponferrada SDP y Círculo Gijón en Copa España: tres triunfos consecutivos del UEMC CBC Valladolid para cerrar la pretemporada. De menos a más, el cuadro de David Barrio concluyó ayer la puesta a punto con una nueva (80-98), y apunta a pasar de fase en la Copa de España.

Con rotaciones cortas para no cargar a los suyos, Barrio optó por Hanna como segundo base cuando Pablo Marín descansaba. El técnico morado movió el banquillo continuamente y el equipo voló sobre el parqué hasta un importante +13 tras apenas cuatro minutos de juego (5-18).

Círculo Baloncesto Gijón

Joseph Luke Reilly (20), Guillem Arcos (6), Tavin Anthony Pierre Philippe (17), Michael Okafor (0), Javier Menéndez (7) -quinteto inicial-. También jugaron: Samuel Antón (8), Alberto Díaz (5), Samuel Franco (7), Sharif Idris Igene (3), Jerónimo Bengui Luis (4), Luis Manuel de la Fuente (0) y David Ramírez (3).

80

-

98

UEMC CB Valladolid

Pablo Marín (9), Isaac 'Ice' Haney (11), Juan García-Abril (17), Iñaki Ordóñez (16), Mohamed Fares Ochi (8) -quinteto inicial-. También jugaron: Samuel Taiwo (9), Jacob Hanna (10), Juan Rodríguez Neri (0), Pau Carreño (4), Íñigo Hansen (5), Pablo Martín (9) y Lucas Barnes (0).

  • Árbitros: Pellitero González, Alejandro y Díaz Feijóo, Iris.

  • Parciales: 10-25, 20-18, 24-29 y 26-26 (80-98 final)..

  • Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Copa España FEB, disputado en el Palacio de Deportes Presidente Adolfo Suárez de Gijón.

A pesar de la ventaja, los castellanos siguieron defendiendo con un nivel de contactos y físico altísimo, factor que igualaron los asturianos y que sirvió para reducir la distancia. Juan Rodríguez Neri y 'Ice' Haney también colaboraron con buenos minutos en el puesto de '1' para suplir la baja de Pau Isern y las ardillas alcanzaron el descanso con una renta de 13 (30-43).

Tras unos minutos de parones por las lesiones del local David Ramírez y el visitante Pau Carreño, que recibió un golpetazo en el hombro derecho y no pudo volver a la pista, Círculo Gijón y UEMC CBCV firmaron un intercambio de golpes estéril que concluyó con los morados llegando al último asalto con una buena renta (54-72). Círculo Gijón trató de remontar con un parcial de 4-0 y mucha intensidad, pero rápidamente apagó el conato el cuadro del Pisuerga y amplió su ventaja con 23 tantos de renta (60-83), y el tanteo hasta el definitivo 80-98.

Se acabaron las pruebas y el próximo sábado, a las 19:00 horas, el UEMC iniciará la liga con la visita del CB Toledo.

