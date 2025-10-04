Ice Haney enfría una semana caliente para el UEMC

Despejadas ya todas las dudas de que hay otro baloncesto después de la Liga Endesa y la LEB Oro, toca afrontar y también analizar las ... virtudes que tiene la Segunda FEB. Una competición menor, de eso no cabe duda viendo solo el calentamiento, que ofrece otros atractivos. Un juego mucho más alocado, sí. Un baloncesto con muchos más contacto, también. Con errores a tutiplén a ambos lados de la pista, incluida en este saco la pareja arbitral, desde luego.... Pero en ese barullo de sensaciones que supone ver un partido de Plata, también da para extraer conclusiones positivas. Para disfrutar de un baloncesto menor que te sorprende a cada minuto.

El cambio de chip al que debe acostumbrarse el aficionado, de hecho, radica en la capacidad de sorpresa de la competición. Por Pisuerga desfilarán equipos que enfilarán el vestuario al descanso abochornados, y sin embargo lo abandonarán triunfantes después de remontar un resultado imposible de remontar.

La velocidad sin control es tal, que en un abrir y cerrar de ojos se puede llegar a descifrar dos ganadores dentro del mismo minuto. Y dentro de ese vértigo tambien cabe la inspiración como arma para tumbar rivales. A ella se agarró en su estreno el UEMC para deshacerse de un debutante peleón y correoso como el CB Toledo, que no dio su brazo a torcer hasta el minuto 33. Hasta ese instante, las aguas bajaban tan turbias como la semana en Pisuerga.

UEMC Pablo Marín (8), Ice Haney (23), Juan García-Abril (-), Ordóñez (8) y Fares Ochi (8) -quinteto inicial-, Taiwo (13), Jacob Hanna (17), Pablo Martín (6) y Rodríguez Neri (-). 83 - 71 CB Toledo Álvarez (18), Luis García (6), Víctor Moreno (11), Lafuente (8) y Stevanic (12) -quinteto inicial-, Villarejo (-), Mendiola (10), Dias (2), y Miguel Serrano (4) Árbitros: Javier Villanueva y Eduard Montiel. Elminados Juan García-Abril y Tiago Dias.

Parciales: 20-20, 42-32 (descanso); 56-54 y 83-71 (final)

Incidencias: Primera jornada de la Segunda FEB, disputada en el polideportivo Pisuerga con 2.100 espectadores en las gradas.

Ni por tierra -el equipo gana mucha energía y es mejor con Jacob Hanna en pista-, ni por aire -47 rebotes, 18 en ataque, son muchas posesiones garantizadas- hubo forma de abrir brecha, así que tuvo que ser Ice Haney quien calentara su fusil para decantar el estreno por la vía rápida. ¡Y tan rápida! En apenas minuto y medio, cuatro triples consecutivos del americano -el último desde Misuri- dinamitaron la resistencia del CB Toledo en su primer partido oficial en el baloncesto español.

Noventa segundos antes nadie lo veía claro (63-60), y noventa después (75-60), el pabellón respiraba tranquilo por una victoria que llegó con ocho jugadores y una rotación, cronómetro en mano, para no perder un gramo de intensidad. Atrás quedaba el pulso planteado por Iñaki Álvarez -formado en Canadá desde que contaba 9 años-, y el juego inteligente de un equipo que a buen seguro protagonizará más de una sorpresa. Una de tantas como va a proporcionar esta categoría.