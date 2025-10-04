El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ice Haney enfría una semana caliente para el UEMC

CB Ciudad de Valladolid

Ice Haney enfría una semana caliente para el UEMC

El escolta americano desatasca el estreno con cuatro triples consecutivos en el último cuarto (del 63-60 al 75-60)

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:37

Comenta

Despejadas ya todas las dudas de que hay otro baloncesto después de la Liga Endesa y la LEB Oro, toca afrontar y también analizar las ... virtudes que tiene la Segunda FEB. Una competición menor, de eso no cabe duda viendo solo el calentamiento, que ofrece otros atractivos. Un juego mucho más alocado, sí. Un baloncesto con muchos más contacto, también. Con errores a tutiplén a ambos lados de la pista, incluida en este saco la pareja arbitral, desde luego.... Pero en ese barullo de sensaciones que supone ver un partido de Plata, también da para extraer conclusiones positivas. Para disfrutar de un baloncesto menor que te sorprende a cada minuto.

