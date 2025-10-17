Caja Rural de Zamora renueva su acuerdo de patrocinio con el CB Ciudad de Valladolid

El Norte Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 18:45 Comenta Compartir

Caja Rural de Zamora seguirá patrocinando un año más al CB Ciudad de Valladolid pese a su descenso de categoría, «porque es ahora cuando más lo necesita», según ha asegurado Narciso Prieto, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la entidad. «Cuando hay que estar es cuando vienen los problemas. Ya hemos dicho que vinimos para quedarnos y hemos echado una mano también en el baloncesto femenino. Las personas se equivocan pero lo importante es que la historia de un club debe seguir estando a la altura de lo que merece la ciudad. Lo importante es que el baloncesto recupere el pulso y la fortaleza que siempre ha tenido», ha señalado Prieto en la mañana de este viernes durante el anuncio de la renovación del convenio. «El deporte forma parte de la felicidad de la gente. Somos una entidad que sigue creciendo y estamos contentos de continuar al lado de los clubes de la ciudad», ha apuntado.

Por su parte Saúl Hernández, director general en funciones del club de baloncesto, se ha felicitado por la continuidad de esta relación. «Llevamos desde hace cinco temporadas con Caja Rural, tres con nuestro filial, y representa una ayuda no solo corporativa, también institucional y con las necesidades que podemos tener. Es un pilar importante del club», ha recalcado, en unas palabras reforzadas por el actual técnico, David Barrio, quien puede dar fe del apoyo de la entidad zamorana a diferentes clubes de la comunidad. «El deporte en Castilla y León no se concibe sin Caja Rural de Zamora. Cuando fui a Ponferrada estaban allí, con la asociación de entrenadores están, ahora también,... solo me ha faltado el apoyo de Narciso en Ibiza», ha comentado entre risas David Barrio sobre un acuerdo presentado en sociedad en la sede de la entidad en la Plaza España.