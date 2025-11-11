El Norte y la Fundación Castilla y León unen fuerzas para luchar contra la violencia en el deporte base

Goyo Ezama, director general de El Norte de Castilla, y Carlos Pollán, presidente de la Fundación Castilla y León, durante la firma del convenio.

Laura Negro Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 17:59

El compromiso con un deporte más sano, respetuoso y educativo ha quedado sellado este martes con la firma del convenio entre El Norte de Castilla y la Fundación Castilla y León para la puesta en marcha del proyecto editorial 'Team Deporte sin violencia', una iniciativa que pretende fomentar los valores positivos del deporte base y concienciar sobre la importancia de erradicar cualquier forma de agresividad en los campos, las pistas o las gradas.

El acto contó con la presencia de Goyo Ezama, director general de El Norte de Castilla, y de Carlos Pollán, presidente de la Fundación Castilla y León, quienes rubricaron un acuerdo que se traducirá en una serie de diez reportajes quincenales que abordarán distintos aspectos de la convivencia y el respeto en el ámbito deportivo, con especial atención a la infancia y la juventud.

Pollán destacó que este proyecto «es algo en lo que llevamos tiempo trabajando» y que es acorde con la misión de la institución que preside. «El tema de la no violencia en el deporte, especialmente entre los niños, encaja perfectamente con uno de los grandes objetivos de la Fundación Castilla y León. La educación y el deporte son dos de los principales ejes de nuestros estatutos, y estamos encantados de colaborar con El Norte para difundir este mensaje y hacerlo llegar al mayor número posible de personas», señaló.

Por su parte, Ezama subrayó la importancia de que un medio de comunicación líder impulse una iniciativa de este tipo. «Desgraciadamente, en los últimos años hemos tenido que informar de bastantes noticias relacionadas con la violencia en el deporte base, algo especialmente preocupante. Por eso creemos que es necesario que, desde un medio como el nuestro, lancemos una campaña para sensibilizar, educar y concienciar a todos los grupos implicados: padres, centros educativos, clubes y federaciones», explicó. También agradeció la implicación de la Fundación Castilla y León en el proyecto al señalar que «es una suerte contar con su apoyo. En los próximos meses, coincidiendo con la temporada deportiva, pondremos en marcha distintas acciones con el objetivo de llegar a la ciudadanía y contribuir a mejorar una situación que, lamentablemente, todavía genera demasiados titulares».

Ampliar El presidente de la Fundación Castilla y León y el director general de El Norte de Castilla durante la firma del convenio. Alberto Mingueza

El proyecto 'Team Deporte sin violencia' tendrá una periodicidad quincenal y sus contenidos estarán disponibles en la web de El Norte. El primer reportaje está previsto para el 15 de noviembre y recogerá el testimonio de cinco jóvenes árbitras que están demostrando que el fútbol también se arbitra en femenino, rompiendo estereotipos y abriendo camino hacia la igualdad. Además, la campaña se apoya en un decálogo de buenas maneras, que sirve para recordar, que el verdadero triunfo no se refleja en el marcador, sino en el comportamiento.

Decálogo de las buenas maneras 1 Juego limpio Gana o pierde siempre respetando las reglas. Jugar limpio te hace grande. 2 Respeto Trata bien a tus compañeros, rivales, entrenadores y a ti mismo. Un saludo o una palabra amable valen mucho. 3 Amistad Haz amigos dentro y fuera del deporte. Compartir buenos momentos es parte del juego. 4 Disfrutar Si lo pasas bien, todo sale mejor. Juega, ríe y vive cada entrenamiento como una nueva aventura. 5 Compromiso Cumple lo que prometes. Llega a tiempo, da tu máximo y sé parte activa del equipo. 6 Esfuerzo No siempre es fácil, pero quien se esfuerza llega lejos. Da un poco más cada día. 7 Trabajo en equipo Nadie gana solo. Piensa en el grupo y ayuda a que todos mejoren. 8 Constancia No te rindas. Aunque cueste, sigue intentándolo; los resultados llegan con el tiempo. 9 Responsabilidad Acepta tus errores y aprende de ellos. Si la lías, arréglalo y sigue adelante. 10 Compañerismo Haz amigos dentro y fuera del deporte. Compartir buenos momentos es parte del juego.

Con este proyecto, El Norte y la Fundación Castilla y León reivindican valores fundamentales del deporte como el respeto, la solidaridad, la inclusión, la superación personal y el compañerismo. Además, la iniciativa incluirá dos jornadas divulgativas y una entrega de premios a iniciativas que ejemplifiquen estos valores deportivos