Vandalizan un cuadro de Colón en el Museo Naval en protesta por el Día de la Hispanidad Activistas de Futuro Vegetal han arrojado pintura roja y biodegradable sobre la obra, que muestra al descubridor recibiendo un homenaje de los indígenas

C. P. S. Domingo, 12 de octubre 2025, 16:38 | Actualizado 16:49h.

Dos activistas del movimiento de desobediencia civil no violenta Futuro Vegetal han arrojado este domingo pintura roja biodegradable sobre un cuadro de Cristóbal Colón expuesto en el Museo Naval de Madrid, en un acto de protesta por la celebración de la Fiesta Nacional y para denunciar «el actual neocolonialismo extractivista que explota sus recursos naturales». Las activistas vandalizaron la obra durante el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, que ha discurrido por el Paseo del Prado, donde justamente se encuentra el Museo Naval.

Según recoge Telemadrid, la pintura ha dañado la mitad izquierda del cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', (1892), pintado por José Santiago Garnelo y Alda, que se encuentra a la entrada del museo y representa el desembarco del descubridor en tierras del nuevo continente mientras es agasajado por dos indígenas.

Las dos activistas fueron "retenidas" por personal de seguridad del museo hasta la llegada, pocos minutos después, de varios agentes de la Policía Nacional, que han detenido a las dos mujeres. Han sido acusadas de un delito contra el Patrimonio y se encuentran en dependencias policiales para tomarles declaración y ser puestas a disposición judicial. Los visitantes que se encontraban en ese momento en las instalaciones del Naval se han visto sorprendidos por el repentino ataque al cuadro y en algunos casos increparon a las dos activistas.

Futuro Vegetal se presenta en su web como un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas.

Según un comunicado del colectivo, las activistas portaban una pancarta con el lema '12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial'. Con esta acción, la organización ha pretendido poner sobre la mesa que para muchos pueblos originarios esta fecha, 12 de octubre, simboliza «el despojo y el sufrimiento colectivo. Los pueblos originarios están demandando el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades». El grupo activista señala en su perfil de Instagram que buscan actuar "contra todos los genocidios".