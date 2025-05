Rosa Palo Domingo, 1 de junio 2025, 00:05 Comenta Compartir

«Quiero rodearme de gente de la que pueda aprender cosas». Lo dice Núria Marín, aunque bien podría ser ella la que enseñara a los demás tras dos décadas de profesión. Desde aquel ya mítico 'Cazamariposas', la periodista ha ido creciendo profesionalmente hasta convertirse en una figura imprescindible de la pantalla, sea del tamaño que sea: después de su salida de Mediaset, donde pasó 15 años, triunfa en TikTok con sus vídeos sobre actualidad y asuntos de la realeza y ha vuelto con sus antiguos compañeros de 'Sálvame' al incorporarse a 'La familia de la tele': «Ni siquiera estaba nerviosa el primer día en plató porque estoy con ellos, con mi familia, con mis colegas». En la entrevista, Marín se revela tan simpática y natural como parece. Y sin pelos en la lengua.

-Le gustaría tomarse el aperitivo del domingo con la reina Letizia, supongo.

-Me encantaría. Sería un aperitivo 'healthy' porque no tomo alcohol durante el día. Pude saludar a la reina el año pasado en los Premios Fundación Princesa de Girona, aunque apenas hablamos porque había muchísima gente. En las distancias cortas impone muchísimo, pero creo que, una vez cruzado ese murito, luego será fácil estar con ella.

-En la facultad se especializó en periodismo político.

-Sí, porque no había especialización en prensa rosa y me empeñé en demostrar que cualquier tipo de periodismo era igual que el periodismo rosa, así que mi trabajo de fin de curso fue sobre si el entonces príncipe de Asturias era libre para casarse o si su matrimonio era un asunto de estado. En ese momento estaba con Eva Sannum, y había muchísimo debate al respecto. Por eso me gusta tanto el tema de las familias reales, porque ahí se mezclan la política y el corazón.

-Empezó trabajando en la Súper Pop. Eso curte.

-Se trabajaba un montón, y con 22 años cogía aviones, me iba a otros países a hacer entrevistas a actores de Hollywood, a cantantes internacionales, iba a rodajes de películas, de series… Eso curte porque aprendes a lidiar con esas personalidades, a gestionar los tiempos y todo eso. Hoy en día sigo aplicando muchísimas cosas que aprendí entonces.

-Luego vinieron 'Cazamariposas', 'Sálvame', 'Socialité'… Es una todoterreno.

-La verdad es que sí, tanto en lo profesional como en lo personal.

-¿En lo personal?

-Sí, porque me adapto muy rápido a todo. He aprendido a no perder tiempo en plantearme por qué pasan las cosas, sino a aceptarlas sobre la marcha. También me gusta mucho la aventura, hacer cosas nuevas y seguir aprendiendo.

-Ahora está en 'La familia de la tele', que no termina de despegar. ¿Cuál cree que es la causa?

-Si lo supiera sería directiva de una cadena de televisión y haría parrillas con un 20% de audiencia. Mira, muchas veces no sabes por qué los resultados son los que son. Lo que sí te puedo decir es que no se respira el desánimo, que el equipo está trabajando muchísimo y probando cosas nuevas. Claro, que mi situación no es la misma porque yo voy dos días a la semana y tengo otros trabajos, pero cada vez que voy lo doy todo.

-Ir solo un par de tardes puede darle una visión más objetiva.

-Bueno, creo que tenemos que generar nuevos hábitos y hacerle entender a la gente que estamos ahí. Los arranques nunca son fáciles; hay programas que arrancan así y luego crecen. Yo he vivido muchas experiencias similares: en 'Cazamariposas' nos costó mucho dar con la tecla hasta petarlo, pero no nos rendimos nunca.

-¿Vale más por lo que calla que por lo que cuenta, como dice Jaime Peñafiel?

-Me callo pocas cosas, porque casi todo se puede contar si encuentras la manera adecuada de hacerlo. Si sé algo de alguien muy fuerte que afecta a otras personas lo cuento, pero si es algo con lo que voy a hacer daño y no va a ayudar a mejorar nada, igual le ahorro el sufrimiento a esa persona. Pero siempre encuentro la manera de contar las cosas y, si no, pues ya escribiré mis memorias. No con tanta inquina como Peñafiel, porque algunos profesionales del corazón creen que los personajes les deben cosas.

-¿En qué sentido?

-En que algunos, no todos, esperan que les den algo que no les corresponde. No, no funciona así. Te ponía como ejemplo a Peñafiel porque a lo mejor se pensaba que le iban a dar un marquesado. Yo hago los TikTok de Casa Real con todo el cariño, y me encantaría que me invitasen a merendar, pero si no me invitan no digo «pues ahora voy a contar esto, esto y esto». No, porque no me deben nada. Ellos no me han pedido que haga ese contenido.