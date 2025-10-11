'Cuánto, cuánto, cuánto': el regreso del concurso espectáculo a La 1 Eva Soriano y Aníbal Gómez presentan este 'show' de la cadena pública para el sábado noche, que recupera el espíritu de '¿Qué apostamos?'

J. Moreno Sábado, 11 de octubre 2025, 00:22

En un plató espectacular de 1.600 metros cuadrados, con más de 180 personas de público y 18 cámaras registrando cada detalle, el 'show' se presenta como uno de los grandes acontecimientos televisivos de la temporada. La 1 da la bienvenida este sábado (22.30 horas, después del fútbol) a un formato rompedor que promete sorprender, divertir y enseñar a partes iguales. Bajo el nombre de 'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo programa de 'prime time' llega con una propuesta original que combina competición, humor y divulgación científica, conducido por la carismática Eva Soriano y el versátil Aníbal Gómez.

Lejos de ser un simple concurso, esta producción de RTVE, Encofrados Encofrasa -el equipo de 'La revuelta'- y El Terrat (The Mediapro Studio) rinde homenaje a los grandes clásicos de la televisión, pero con una mirada fresca y actual, donde el entretenimiento y la curiosidad van de la mano. Sobre la memoria de los espectadores estarán otros concursos del pasado más reciente, como '¿Qué apostamos?', que acompañó a la audiencia en la década de los 90 con el irrepetible tándem que formaron Ramón García y Ana Obregón.

Eva Soriano y Aníbal Gómez serán los encargados de guiar a los espectadores con pruebas insólitas, y desafíos tanto dentro como fuera del plató. Cada semana, tres invitados famosos competirán por demostrar su intuición y conocimiento al tratar de calcular todo tipo de magnitudes y alguien del público en plató podrá ganar cada noche 10.000 euros. En la primera entrega participarán Toni Acosta, Joaquín Reyes y Jorge Ponce.

La cómica Eva Soriano valoró, durante la presentación del proyecto, que se trata de una «apuesta entretenida» donde habrá «mucha comedia» y tele «en vivo». «La sensación de que algo puede salir mal o que puede suceder algo mágico me encanta. El directo genera dinámicas que ni el mejor guion puede escribirlas», señaló. Para su compañero Aníbal Gómez, «lo bonito va a ser que una vez a la semana se reúna la familia como ocurría con muchos programas míticos de TVE».

La directora de Entretenimiento de TVE, Miriam García Corrales, subrayó la «emoción» que tiene la televisión pública con este nuevo formato, que consideran como «el gran acontecimiento televisivo de la temporada». «Es un homenaje a los grandes 'shows' de la televisión, pero muy renovado. Y con mucho humor, y también con rigor científico en el que se tomarán medidas a todos», resaltó, para después poner en valor que el programa será «muy participativo, iremos a los pueblos y habrá también participación desde casa».

Y es que 'Cuánto, cuánto, cuánto' conectará cada noche con la cómica Laura del Val que en el estreno viajará a Frías, donde propondrá diversos retos a los habitantes de la localidad burgalesa. En ese misma línea, el productor ejecutivo de Encofrados Encofrasa, Ricardo Castella, desgranó algunos de los alicientes del programa: «Se puede jugar desde casa, y tiene un premio que no lo gana el famoso sino un espectador del público».

Rigor y exactitud

Los retos que plantea el nuevo programa de TVE son de los más variopintos. Habrá pruebas en las que, por ejemplo, se intentará averiguar cuántos huevos se necesitan para cocinar una tortilla para 200 personas; cuántos decilitros caben en la boca de un trompetista; o cuál es la temperatura exacta de una infusión en el momento de ser consumida por una espectadora.

El equipo de metrólogos liderado por Yolanda Vega, doctora en Física, y Oliver Sánchez, que trabaja en el campo de la metrología desde hace 28 años, se encarga de aportar rigor y exactitud a todas las pruebas, desde su 'set laboratorio' repleto de instrumentos de medición. Además, el programa contará con su propia mascota: 'Cuantino Metrino', un simpático personaje diseñado para atraer al público infantil y despertar su interés por el fascinante mundo de las magnitudes.