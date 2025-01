J. Moreno Jueves, 30 de enero 2025, 00:39 Comenta Compartir

El presentador Santi Millán (56 años, Barcelona) es el nuevo rostro de la renovada etapa de 'Caiga quien caiga', el mítico formato que regresó a Telecinco en la noche del domingo (22:00 horas) para hacer su particular resumen de la actualidad de la semana. Le acompañan en esta labor la cómica Lorena Castell y el también guionista Pablo González Batista. «Estoy convencido de que hay mucha gente que no se merece las gafas del 'CQC'», afirma.

–¿Se ofreció a la cadena para presentar 'Caiga quien caiga'?

–Me lo ofrecieron ellos. No sabía que se estaba gestando este programa, sino igual también hubiera dicho que estaba disponible. Cuando vieron que ni Pablo Carbonell, ni Wyoming, ni Arturo Valls podían dijeron: '¿Qué hacemos? Pues llamamos a Santi, a ver si cuela'. Y la verdad es que estoy muy contento y orgulloso de poder formar parte de esto.

–¿Qué recuerdos tiene del programa?

–Piensa que esto al final es como los amores, con el tiempo solo recuerdas lo bueno. Si vuelves a ver 'CQC' ves que era un programa mítico, con cosas buenísimas y después había cosas que no eran tan buenas. A la gente cuando le hablas de 'CQC' le vienen cosas buenas, divertidas y transgresoras. Ahora tenemos que estar a la altura y creo que tenemos mimbres para poder hacer esa canasta.

–Pero el humor ha cambiado en casi tres décadas del primer 'CQC'. ¿Cómo cree que va a recibir la audiencia esta nueva etapa?

–No te creas que ha cambiado tanto. Espero y deseo que la gente lo reciba con alegría y devoción. Que lo reciban bien. Es un gran formato, con un equipazo tanto delante como detrás de las cámaras, y eso es muy importante. Nadie sabe qué va a pasar cuando la gente se ponga delante de la televisión y vea el programa. Lo que sí puedo asegurarte es que nosotros estamos súper orgullosos de lo que vamos a mostrar a la gente. ¿Se podría hacer mejor? Igual sí, pero nosotros no sabemos hacerlo mejor de lo que se está haciendo.

–'CQC' ya era viral cuando no existía Twitter. ¿Las redes sociales pueden jugar a vuestro favor?

–Las redes sociales al final son una herramienta. No se puede culpar a la herramienta, es el uso que hagas de ella. Nosotros esperamos que la viralidad sea con cosas positivas. También tendremos 'haters' que serán bienvenidos. Está bien que la gente tenga la opción de dar su opinión, pero es su responsabilidad que esa opinión tenga valor o sea constructiva, y no sea simplemente para echar mierda. Hay que respetar que todo el mundo tenga voz, pero no todas las voces son respetables.

–¿Ha tenido contacto con algún expresentador de 'CQC?

–Me escribió Manel Fuentes y me deseó mucha mierda. Nosotros somos compañeros, no rivales y nos dedicamos a lo mismo.

–Las gafas y el traje del 'CQC', ¿abren o cierran puertas?

–Yo creo que te ponen un contexto que ya saben de qué va. Es como la naturaleza, que es sabia y a los animales venenosos los visten con colores llamativos para que puedas verlos y, una vez los has visto, ya actúes en consecuencia. Dices, oye, ¿me acerco o no me acerco? Y nosotros hacemos eso. Nos identificamos, estamos aquí. Ahora, que te acercas, atente a las consecuencias (risas).

–¿A quién le pondría las gafas del 'CQC?

–No sabría decir, pero estoy convencido de que hay mucha gente que no se las merece. Le daría las gafas negras a Ricardo Darín, que me parece un tipo muy guay.

–La primera etapa del programa estuvo muy marcada políticamente y editorialmente con Wyoming. ¿Le preocupa que pueda pasarle lo mismo?

–Voy a seguir haciendo y diciendo más o menos lo mismo. Tocará hablar de política, pues daré mi opinión, tocará hablar de espectáculos, daré mi opinión. Nunca he sido ni un tío incisivo, ni al que le gusta hacer sangre de las cosas, al contrario, a mí me gusta intentar conciliar. Tengo mis opiniones, y está claro que mi visión es más progresista que reaccionaria. Además porque creo que la visión progresista siempre tiene más sentido autocrítico que la reaccionaria. Ellos son inamovibles, entonces no hay crítica porque no quieren cambiar nada. Nosotros nos damos cuenta de que hay cosas que no funcionan e intentamos hacerlas mejor, siempre bajo nuestro punto de vista. No tengo nada que esconder, siempre me he mostrado de la misma manera y a mí se me ha visto todo ya.

–¿Le alivia no competir a diario contra Motos y Broncano?

–Está claro que ahora mismo, en esa franja horaria, hay hostias como panes, entonces quizás no sería el mejor momento para entrar en esa pelea. También tienes que elegir el momento en el que entras en las batallas. Estoy supercontento de que a los dos les vaya genial.