Chenoa y un perrete. RTVE

'Dog House'

Crítica de televisión ·

Lo único interesante del programa de La 1 son los perretes. El espacio resulta machacón y reiterativo y las familias parecen todas cortadas por el mismo patrón

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:17

Mira que lo intentamos, pero nos pareció insufrible. Yeso que en casa sentimos predilección por los perretes, quizá porque no compartimos la vida con uno. ... Son, de hecho, lo único interesante de 'Dog House', el programa que conduce Chenoa en el 'prime time' de los martes en La 1. La mecánica es sencilla: las familias acuden a un albergue canino en busca de un animal de compañía, los responsables del centro investigan un poco sus necesidades y exploran en su historia familiar y les muestran potencial animal para ver si hay conexión. Si la hay, se lo llevan y al final del espacio, el programa acude a los distintos hogares para comprobar si la adopción ha sido un éxito o no.

