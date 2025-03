Chanel será la voz de España en las votaciones de Eurovisión

J. González Martes, 25 de marzo 2025, 12:30 | Actualizado 12:43h. Comenta Compartir

Chanel vuelve a Eurovisión, pero no lo hará sobre el escenario sino que estará al otro lado de las cámaras de RTVE para ser la voz de España en las votaciones del próximo festival de la canción en el Viejo Continente.

La cantante hispano-cubana será la encargada de decir pronunciar la famosa frase de «Our twelve points go to...» («Nuestros doce puntos van a..., en español). Así lo ha confirmado este martes el ente público en una rueda de prensa. «Para mí significa muchas cosas estar aquí. Significa el principio de un camino muy largo, muchísimo amor y aprendizaje vivico. Muchísima gente que me ha apoyado. ¿Cómo no voy a estar nerviosa? Estro es muy importante para mí», señaló Chanel.

La representante de España en 2022 en Eurovisión reemplazará a Soraya Arnelas, también eurovisiva pero en 2009, como la voz y el rostro español ante el público eurovisivo.

¿Cómo se dan los puntos?

Tras la actuación de Melody y el resto de participantes es el momento de ver quién se hace con el micrófono de cristal. La puntuación de cada país se divide en la valoración del jurado profesional y en los votos del público, una responsabilidad compartida al 50%.

En la edición de este año, al haber un total de 37 países participantes en el jurado y 38 votantes en el televoto el jurado repartirá en total 2146 puntos de la forma anteriormente descrita. El televoto al tener este año un votante más repartirá un total de 2158 puntos. Para calcular la puntuación que corresponderá a cada país, se repartirán esos 2158 puntos proporcionalmente según los porcentajes de apoyo que haya recibido cada país en la votación a través de llamadas de teléfono y SMS.