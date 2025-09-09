Broncano planta cara a 'El hormiguero' y Ana Rosa regresa con su peor dato Antena 3 vence en el primer día oficial de temporada y La 1 aguanta en la segunda posición, mientras Telecinco, cara y cruz con sus estrenos

La nueva temporada televisiva ya echó a andar con las incógnitas resueltas pero con la misma tendencia con la que se acabó el curso pasado. Antena 3 lideró el segundo lunes del mes de septiembre. Ganó el día con un 14% de audiencia, con su fórmula de programación más que contrastada, y La 1 de TVE quedó en segundo lugar con un 12,8% de 'share'. Telecinco mejoró sus últimos registros al superar la barrera psicológica del 9% tras un verano nefasto, con mínimos históricos para el canal de Mediaset.

De nuevo, la gran batalla del 'prime time' se centró a las diez de la noche. David Broncano y el equipo de 'La revuelta' regresaron a las noches de La 1 en plena forma con su entrevista a una brigada forestal por los incendios de agosto: el espacio marcó, en la franja de estricta coincidencia con 'El hormiguero', un 16,4% y 1.880.000 espectadores, si bien perdió por la mínima ante el particular 'show' de Pablo Motos en Antena 3 (16,8% y 1.931.000 seguidores), que contó con la de Mar Flores como entrevista principal.

Más alejado quedó 'First dates' (8,4% y 966.000) tras abandonar su cadena original, Cuatro.

En laSexta, Wyoming mantuvo el tipo con 'El Intermedio' (7,5% y 864.000) y 'Cifras y letras' continuó con buenos datos en La 2 (5,9% y 665.000). Además, el informativo de Vicente Vallés (18,1% y 1.839.000) se impuso con claridad al 'Telediario' de Pepa Bueno (12,3% y 1.243.000).

Telecinco estrenó, para la noche de los lunes, el nuevo programa 'El precio de…', que en su primera entrega contó con declaraciones exclusivas de la exmujer del exministro José Luis Ábalos, Carolina Perles. La semana que viene regresará al formato para ser entrevistada en directo por el periodista Santi Acosta. La conversación fue seguida por 781.000 espectadores hasta casi las 2 de la madrugada.

No pudo, eso sí, con la décima edición de 'MasterChef Celebrity', líder de su franja en La 1 con un 15,3% y 863.000 televidentes. La cantante Soraya Arnelas fue la expulsada de la noche. En tercera posición quedó la serie turca 'Renacer', emitida en Antena 3 (11,1% y 731.000).

También Telecinco hacía una particular revolución en su 'day time' con el traslado de Joaquín Prat a las tardes del canal. 'El tiempo justo', nombre del nuevo magacín vespertino que homenajea al concurso que presentó su padre, arrancó con un 10,1% y 812.000 espectadores, lo que supone una cierta mejoría a los datos que registraban el extinto 'Tardear', cuyas audiencias no superaban el doble dígito en las últimas semanas.

A primera hora de la tarde, no obstante, el serial 'Sueños de libertad', de Antena 3, siguió como la oferta preferida por el público: un 13,3% de cuota y más de 1,1 millones de espectadores.

En La 1, Jesús Cintora sí que venció por la mínima al estreno de Joaquín. Aunque ambos empataron en un 10,1%, en estricta coincidencia ('Malas lenguas' acaba una hora antes que 'El tiempo justo'), el programa de La 1 ganó por una décima a la apuesta de Mediaset. Por su parte, 'La Promesa' siguió líder (13,6%), con su capítulo especial en el que desveló la identidad del asesinato de Jana; y 'Pasapalabra', imbatible (18,6%).

El peor dato

El otro gran regreso de la jornada estaba en la mañana. Ana Rosa Quintana comenzó una nueva temporada en Telecinco con su peor dato de audiencia (10,9%). La entrevista que realizó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se tuvo que conformar con un 11,8%. En su arranque, la periodista madrileña elevó su crítica contra Pedro Sánchez. «Un presidente muy franco y muy maduro», dijo sobre el jefe del Ejecutivo. En coincidencia con todos sus rivales (9:00 a 10:35 horas), en el tramo más informativo de la franja matinal, 'El programa de AR' quedó incluso en cuarta opción (11,1%).

'La hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo, marcó un 18,1% (16% por su emisión en La 1 más un 2,1% en el Canal 24 horas); 'Aruser@s' registró una enorme marca en laSexta (17,2%) y Susanna Griso se quedó con un 13,9% en Antena 3. Después, el liderazgo de la mañana se repartió entre la cadena pública con 'Mañaneros 360' (13,6%), la 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (16%) y el incombustible concurso 'La ruleta de la suerte' (20,8%), ambos formatos emitidos en el canal principal de Atresmedia.