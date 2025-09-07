El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El actor Arnold Schwarzenegger. Reuters

Schwarzenegger

Crítica de televisión ·

Encarnó a Mr. Freeze en 'Batman y Robin' y 'Conan, el bárbaro' es una de las mejores adaptaciones de un tebeo a la gran pantalla

Borja Crespo

Borja Crespo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:28

Estos días se celebra, con éxito de público en la alfombra roja, el FesTVal de televisión de Vitoria. Dirigido por el compañero Joseba Fiestras, ha ... sabido dar en la tecla. Atrae a una audiencia variada que se reúne, principalmente, para ver a sus artistas favoritos, presentes en el evento para apoyar el lanzamiento de sus últimos trabajos audiovisuales. Los diferentes grupos mediáticos, cadenas y plataformas presentan las novedades. Una parrilla bien nutrida, donde hay programas de entretenimiento y, sobre todo, series y más series. El formato manda a la hora de vender glamour.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  7. 7

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  8. 8 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  9. 9

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  10. 10 Vuelca un turismo tras colisionar contra otro que salía de un garaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Schwarzenegger

Schwarzenegger