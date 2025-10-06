El cine indie como tal nació en los primeros 80 con los Coen y con Spike Lee. Después, este último buscó otros caminos. Tuvo un ... gran éxito comercial con 'Malcolm X', y después ha tenido una trayectoria intermitente. Ahora Apple TV+ ha estrenado su último filme, 'Del cielo al infierno', que protagoniza su actor de cabecera, Denzel Washington, que aquí no es un policía o un detective, sino un poderoso productor musical. La película es la adaptación de la que hizo Akira Kurosawa, 'El infierno del odio', trasladada al universo de la todopoderosa industria discográfica estadounidense.

Lo cierto es que al inicio parece un thriller al uso sobre el secuestro del hijo de este productor. Pero el secuestro es una chapuza ya que a quien se llevan es al hijo de su chófer. Hasta aquí nada nuevo, aunque con unas imágenes muy potentes, con el skyline de Nueva York y el centro económico de Manhattan de día y de noche.

Pero la película levanta el vuelo con una increíble persecución por las calles de la ciudad, en metro, en moto, en coche e incluso corriendo, con una colorista fiesta puertorriqueña como marco en la que aparecen varias caras conocidas. Y Denzel Washington no puede olvidar sus papeles habituales y se convierte en héroe de acción. No les voy a contar más, pero no se pierdan un duelo de raperos en un estudio musical con el propio Washington rapeando. Imprescindible verla en versión original. Cabe destacar el dilema moral que presenta el filme, en que esos magnates discográficos son hoy los amos del mundo, la responsabilidad del que detenta el poder, la dificultad de los que empiezan para acceder a ese mundo y cómo adaptar un clásico al Nueva York del siglo XXI. 'Del cielo al infierno' tiene muchas lecturas y una narración a ritmo de rap.