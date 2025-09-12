El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presentador El Gran Wyoming. GSR
Crítica de televisión

Chechu

Crítica TV ·

La pasada semana regresaron las estrellas de las parrillas y esta lo han hecho el resto. Ha habido cambios, pero pocos. Acaso un extraño look en el pelo de algún presentador, algunos nuevos colaboradores o un nuevo plató

Boquerini .

Boquerini .

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

Ya estamos todos. La pasada semana regresaron las estrellas de las parrillas y esta lo han hecho el resto. Ha habido cambios, pero pocos. Acaso ... un extraño look en el pelo de algún presentador, algunos nuevos colaboradores o un nuevo plató. Una de las mayores satisfacciones de este regreso es el de Chechu ¿Qué quien es Chechu? Pues el nombre cariñoso con el que sus compañeros de programa llaman a José Miguel Monzón. Ah, ¿que tampoco saben quien es Monzón? Es un médico, por mucho que haya algún pseudopolítico metido a crítico de cine lo niegue, pero sobre todo es una estrella del humor en televisión, el Gran Wyoming, que tras 20 años imbatible sigue al frente de 'El intermedio', el programa estrella de La Sexta. Pero esta pasada semana lo tuvimos por partida doble, porque fue el primer invitado que tuvo Gonzo en su regreso con 'Salvados'. Fue ahí donde nos enteramos de que sus amigos y colegas a Wyoming le llaman Chechu. Gonzo entrevistó al que había sido su jefe años atrás, y Wyo se explayó a gusto contando cómo, tras una trayectoria en la que le echaban de todas las cadenas, en 'El intermedio' ha cumplido 20 años.

