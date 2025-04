Bertín Osborne, en 'Tu cara me suena': «Jamás se había maquillado en televisión»

J. Moreno Jueves, 3 de abril 2025, 01:03 Comenta Compartir

«Ha sido a fuego lento». Así definen los responsables de Antena 3 y la productora Gestmusic la negociación en la que se fichó al popular cantante Bertín Osborne (Madrid, 70 años) para la nueva edición de 'Tu cara me suena'. El año pasado estuvo a punto de ocurrir, pero no será hasta este viernes (22:00 horas) cuando debute en el concurso con una imitación indescriptible de Omar Montes. Lo hará en una gala conducida por Manel Fuentes, en la que el humorista Florentino Fernández se estrena como jurado en sustitución de Carlos Latre y vuelve Àngel Llàcer tras su baja por enfermedad. Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr completan el casting de la duodécima temporada.

Para el presentador, tener a Bertín Osborne en 'Tu cara me suena' «es la leche». «Es historia de la música. Es un punto de referencia y es la foto, porque mide tres metros más que todos los concursante», aseguró entre risas Fuentes. El cantante no pudo acudir a la rueda de prensa de la nueva edición por un compromiso previo, si bien trasladó en un vídeo su admiración hacia el equipo del programa y a sus compañeros de concurso, con los que dice sentirse cómodo y son gente «maravillosa y simpática».

Osborne llega a un formato que, eso sí, exige una dedicación casi plena y mucha exigencia.«'Tu cara me suena' sin trabajo no funciona», apuntó Manel Fuentes. El presentador también avanzó algunos detalles de las grabaciones, en las que se verá una progresión del propio Bertín. Así, el cantante se maquilla por primera vez en sus 40 años de carrera, algo a lo que «no está acostumbrado», y descubre la exigencia del programa. Sin embargo, disfrutó con la experiencia. «Más allá del trabajo, los concursantes disfrutan cuando se suben al escenario. Y eso traspasa pantalla», puntualizó la directora del concurso musical, Laia Vidal, quien cree que hacer este programa «no es fácil» porque los famosos salen de su zona de confort. Y es que 'Tu cara me suena' es el formato de creación propia más exportado en la historia de Antena 3, siendo vendido a más de 40 territorios, incluyendo EE UU, China, Europa, Latinoamérica y Asia. Además, el año pasado arrasó con una media del 19,7% de cuota de pantalla y más de 1,7 millones de espectadores en la noche de los viernes.

Desafío absoluto

Ana Guerra ya acudió como invitada en otras ocasiones, pero ahora se estrena como concursante oficial de 'Tu cara me suena'. «Está siendo una experiencia más dura de lo que creía, pero estoy encantadísima», comentó la cantante, en una opinión que también comparte el actor Manu Baqueiro, otro de los participantes: «Es un desafío absoluto en el que me lo estoy pasando muy bien». Por su parte, Goyo Jiménez tuvo que quitarse su característica barba para las imitaciones. «Cuando me vi, me maree y mi teléfono móvil no se abría y tampoco podía cambiar el reconocimiento facial», bromeó. «Este programa tiene magia y honestidad entre compañeros. Es tele de verdad y auténtica», defendió.

Con emoción define Gisela su paso por el programa pues, según recordó, se graba en el mismo plató que la primera edición de 'Operación triunfo'. «Se me remueven muchas cosas», aseguró la artista en el que será su primer proyecto laboral tras ser mamá y donde vive un reencuentro muy especial con su amiga y compañera de 'OT', Chenoa. Ahora, sin embargo, deberá valorarla desde la mesa del jurado.

La duodécima edición cuenta por primera vez con una concursante menor de edad, la exrepresentante de España en Eurovisión Junior Melani García. «Soy fan desde que era más pequeñita. Es arte por todos lados», señaló.