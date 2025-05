Zanguango devuelve la sonrisa al TAC

Victoria M. Niño Valladolid Viernes, 23 de mayo 2025, 12:47 Comenta Compartir

Las compañías vascas vuelven a los escenarios de Valladolid en una colaboración con el TAC que dura ya 19 años. Algunas, como Zanguango, se sienten «mejor que en casa». Precisamente los veteranos actores devolvieron la sonrisa a un festival que ha sonado en las últimas horas por una cancelación, una función de las 260 programadas, por una «diferencia de interpretación de la ley de patrimonio», en palabras del gerente de al Fundación Municipal de Cultura, Carmelo Irigoyen.

Amaia Elizaran&Neonymus presentan 'Iraun', un espectáculo de danza y música. La bailarina vasca disfrutaba de una residencia en Montreal y se puso en contacto con el músico burgalés para pedirle una obra suya. A raíz de ahí se conocieron y comenzaron a forjar esta pieza «metamórfica que se adapta al espacio», en este caso, la colegiata de la Antigua.

Judith Argomaniz, directora de Lasala, presentó 'Burnt', un espectáculo de tres bailarinas que podrá verse en el exterior del Patio Herreriano, en cuyo interior hace tres años actuaron y ganaron premio. «Es una pieza muy física, dinámica y con discurso».

Miguel Muñoz y Txubio Fernández son veteranos en el Festival de Teatro y Artes de Calle, donde cosecharon sus primeros éxitos con propuestas itinerantes «difíciles de programar en otros sitios porque decían que era un jaleo mover a la gente». Con 'Al otro lado' lograron un premio Max, «pero llegó la pandemia y no hicimos ni bolos». Reconocida su veteranía y sintiéndose más «compañía sumergente que emergente» se han lanzado a hacer 'El peor espectáculo del mundo. De momento!!!', «ahora ya parados, con el público sentadito, ha sido una cuestión comercial», bromearon. Animan al público a acudir a Girón, «un poco apartado, pero ayer nos fue a ver mucha gente». Miguel reconoció la valentía de Charo Arconada y Juan Herrero, responsables del TAC, por atreverse a programar 'El peor espectáculo del mundo'.

Dos administraciones, una torre

Unánime fue el reconocimiento a la organización en un día en el que coleaba la polémica por la cancelación de 'Quasimodo/Esmeralda', de Lèzards Blues, programada para ayer.

Carmelo Irigoyen, gerente de la Fundación Municipal de Cultura, explicó que se trata de «una diferencia de interpretación de la ley de patrimonio». La organización trabajó con el Arzobispado que vio cómo iba a ser la función y los elementos que necesitaban para el espectáculo en la Antigua. No solicitaron ningún permiso a Patrimonio, que depende la Junta, «porque no era una intervención estable, no se clavó ni un clavo, ni se sujetó nada de forma permanente, nada fue invasivo. A las 15:00 h de ayer nos solicitaron información que se envió. Es una discrepancia en la interpretación jurídica entre dos administraciones».

Lèzards Bleus, que estrenaba este espectáculo en Valladolid, realiza montajes similares en lugares protegidos por la UNESCO sin que les haya ocurrido nada similar. «El TAC es mucho más que la polémica por una de las 260 representaciones que hay. Es el mejor festival de artes de calle de España y recibimos muchas solicitudes de compañías que quieren venir».