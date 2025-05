Carnero reconoce «una mancha importante» en el TAC por la polémica función en la Antigua

José C. Castillo

El Norte Valladolid Martes, 27 de mayo 2025, 17:05 Comenta Compartir

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, asegura no tener conocimiento de vínculos de la Asociación de Patrimonio con partidos de la oposición, como aseguró la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, a propósito de la polémica suscitada en el Festival de Teatro y Artes de Calle (TAC) por la suspensión de las funciones 'Quasimodo y Esmeralda', de la compañía francesa Lézards Bleus en la fachada de la iglesia de Santa María de la Antigua. «Yo desconozco si hay o no esa vinculación y, por tanto, ahí no voy a entrar», señaló.

Tras el comunicado de la Asociación por el Patrimonio calificando la representación en la fachada del monumento declarado como Bien de Interés Cultural como una «irresponsabilidad», las siguientes actuaciones fueron suspendidas «por prudencia», en palabras de Carnero. «Es una decisión que al alcalde de la ciudad le correspondió en ese momento y también la decisión del día siguiente de no llevarlo a cabo por una cuestión única, exclusiva, la prudencia, que a este alcalde es lo que le tiene que mover en su actuar y en su devenir diario. Por eso, no llevamos a cabo la siguiente de las funciones. Se dilucidará con la Junta de Castilla y León si era menester o no menester llevarlo a la Comisión de Patrimonio».

El primer edil dio su respaldo a la concejala de Educación y Cultura y a la Fundación Municipal de Cultura y su gerente, Carmelo Irigoyen, en una edición del festival que calificó como «espléndida», aunque «con una mancha importante». Por último, Carnero quiso resaltar la «fortaleza» del TAC, «que viene expresada en el crecimiento del número de funciones, más de 250, con 44 compañías repartidas, espolvoreadas por 35 lugares de la ciudad de Valladolid».