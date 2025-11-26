Teatros que recuperan la lectura

Marguerite Yourcenar escribió poco teatro aunque sus novelas tientan a actores y directores cada cierto tiempo. Hoy llega al Calderón de Valladolid de la mano ... del hispanista Jean-Pierre Castellani quien presentará su 'Carta a Marguerite Yourcenar' junto a la actriz y directora Nina Reglero. La prosa teatralizada, poco común en la programación actual, tendrá un segundo ejemplo mañana en el Teatro Zorrilla con 'Diez+Diez', propuesta de relatos y canciones a cargo de Guillermo Delgado y una nutrida banda musical.

Castellani ha dedicado tres décadas al estudio de la obra de la escritora belga. Tuvo oportunidad de conocerla, de entrevistarla, pero prefirió que fuera como «Dulcinea, un ideal» y coincide con los editores que animan a conocer la obra mejor que al autor. «Me ha pasado con varios que, una vez te acercas, ves que están más preocupados por su economía o por los celos con otros autores», rememora. En 2024 publicó 'Carta a Marguerite Yourcenar', en la que «me tomo la licencia de hablar en primera persona tras tantos años de artículos, conferencias, clases y biografías académicas».

De esta «clásica irregular» admira sobre todo su «lucidez, su voluntad para superar y dominar los dramas de la vida. Fue una mujer libre e independiente, un personaje atípico, fuera de las normas». Ese carácter lo demostró en su obra y en la custodia de la misma. «No tuvo mucha suerte con las adaptaciones al teatro o al cine porque intentaba controlar todo, no dejaba trabajar al guionista, reñía con los directores», explica Castellani, que tiene curiosidad por el último montaje de 'Memorias de Adriano', que protagoniza Lluís Homar y llegará también al Calderón el 19 y 20 de diciembre.

«'Memorias de Adriano' están de plena actualidad porque nos hablan de la guerra, de la paz, del poder, de la muerte. No es un libro arcaico para nada. Lo rumió durante 20 años y en su segunda versión, en 1947, recién terminada la II Guerra Mundial y el nazismo de Hitler tuvo su significado. Ahora también. Pasa con sus novelas históricas, no se restringen a esa circunstancia temporal», aclara el hispanista que también la llevó al teatro.

«Adapté en 2010 'Alexis o el tratado del inútil combate', una obra narrativa de 200 páginas, que dejé en un función de hora y media, bajo la supervisión de la editorial Gallimard que velaba por su obra, como es normal. Con un director, un actor y una pianista la montamos. Ella tocó a Chopin, además en ese año se celebraba el bicentenario de su nacimiento. Alexis es pianista y hay muchas páginas dedicadas a las manos y a la música». De todo ello hablará Jean-Pierre este miércoles, a partir de las 18:00 h., junto a Nina Reglero y José María Esbec, director del Calderón.

También la narrativa breve es el punto de partida de 'Diez+Diez. Historias contadas y cantadas' que llega al Teatro Zorrilla a partir de las 20:00h. de este jueves. Los cuentos de Guillermo Delgado, seleccionados de entre sus cuatro libros, serán contados y entreverados con la música de dos voces vallisoletanas –Rocío Torío y Andrea Garcy– y una banda compuesta por César Díez, Rubén Villadangos, Antolín Olea y David de la Plaza, además de la bailarina Serena Manserra. Delgado ha entresacado cuentos sobre «el amor y la muerte, los dos únicos temas que mueven el mundo, buscando siempre un hilo de esperanza y de recuerdo para los que no han podido compartir nuestros sueños».

Andrea cantará dos canciones de Quique González y Pedro Guerra, en sus intervenciones en solitario. La cantautora rockera, como gusta definirse, publicó su primer disco en 2020 ('Brenna') y el segundo en 2023 ('Amazonas'). Acostumbrada a las versiones, a todo tipo de escenarios, está contenta de poder compartir escenario con Rocío Torío, otra voz vallisoletana acostumbrada «al espacio teatro al igual que al espacio concierto». «Me gusta expresarme mientras canto, mezclar música y teatro para llegar a la gente», dice quien hará una versión de Vanesa Martín y otra de Francisco Céspedes. Juntas cantarán más temas. Torío, que participó en el 'show' televisivo 'La Voz' en 2024, ha lanzado ya cuatro adelantos del que será su primer disco, 'El día que compre flores', que verá la luz en enero. Eva Moreno completa el elenco de esta propuesta literaria-musical.