Andrea Garcy y Rocío Torío, cantautoras vallisoletanas. José C. Castillo

Teatros que recuperan la lectura

Jean-Pierre Castellani presenta su 'Carta a Marguerite Yourcenar' este miércoles en el Calderón y Guillermo Delgado los cuentos y las canciones de 'Diez+Diez' en el Zorrilla, el jueves

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:41

Comenta

Marguerite Yourcenar escribió poco teatro aunque sus novelas tientan a actores y directores cada cierto tiempo. Hoy llega al Calderón de Valladolid de la mano ... del hispanista Jean-Pierre Castellani quien presentará su 'Carta a Marguerite Yourcenar' junto a la actriz y directora Nina Reglero. La prosa teatralizada, poco común en la programación actual, tendrá un segundo ejemplo mañana en el Teatro Zorrilla con 'Diez+Diez', propuesta de relatos y canciones a cargo de Guillermo Delgado y una nutrida banda musical.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

