El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Héctor Matesanz, Carmen Bécares y José María Esbec. Carlos Espeso

Teatro Consentido clava 'La mirada en el espejo' en el Calderón

Héctor Matesanz y Sara Cifuentes, dirigidos por Carmen Bécares, reflexionan sobre la identidad en su tercer estreno en este coliseo

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

La compañía Teatro Consentido estrena este fin de semana su tercer espectáculo auspiciados por el Calderón. 'La mirada en el espejo', dirigida por Carmen Bécares, ... con Héctor Matesanz y Sara Cifuentes en el escenario, podrá verse del 28 al 30 en al sala Delibes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  6. 6

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  7. 7

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  8. 8

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»
  9. 9 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  10. 10 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Teatro Consentido clava 'La mirada en el espejo' en el Calderón

Teatro Consentido clava &#039;La mirada en el espejo&#039; en el Calderón