Teatro Consentido clava 'La mirada en el espejo' en el Calderón

La compañía Teatro Consentido estrena este fin de semana su tercer espectáculo auspiciados por el Calderón. 'La mirada en el espejo', dirigida por Carmen Bécares, ... con Héctor Matesanz y Sara Cifuentes en el escenario, podrá verse del 28 al 30 en al sala Delibes.

Tras 'Cabaret en vivo' y 'Champán por las tetas', Lady Veneno, el personaje que creó Matesanz hace 20 años, se mira al espejo para conocerse y reconocerse. «Una reflexión sobre la identidad, la personal y la actoral», así definió Bécares esta obra escrita por Matesanz y Emilio Seco a cuatro manos. «Hemos añadido la marca de la casa, el humor. Nos gusta la comedia, que tenga parte divertida y un punto macarra». La acción transcurre en un camerino que se abre a otros tiempos y espacios. «Se trata de buscar la identidad, lo que nos identifica y define», dice la directora.

Por su parte, Héctor Matesanz nunca soñó llegar a donde lo ha hecho Lady Veneno, «una drag queen que lejos de quedarse en el bar se ha convertido en una señora de Valladolid más, que hace la compra y habla con sus vecinos».

Ese personaje le ha llevado a «actuar en la gala de los Goya, a protagonizar tres espectáculos y provocar lo que me ocurre en la calle. Es bonito ver cómo la gente viene a contarte sus cosas, se dirige a ella que no existe más que por empeño mío. El trabajo ha sido dar dignidad al personaje en una líena de trabajo que llega hasta hoy», cuenta el actor más conocido cuando se disfraza de su célebre personaje. Apesar de todo, cuando se mira al espejo dsitingue «claramente la persona y la máscara»; la realidad y la ficción. Bécares destacó la ampliación del equipo que en esta ocasión cuenta con la colaboración de Nacho Román y Cristina Hilenia, entre otros.