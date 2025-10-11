El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de Jorge Blass, en su nuevo espectáculo.

Jorge Blass, mago

«La magia se adapta a la sensibilidad del público»

El mago laureado internacionalmente actúa este sábado en el Carrión donde presentará 'Ilusionarte'

Roberto Terne

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:51

Un vídeo con telefónica le catapultó a la fama en el año 2000. Desde entonces, Jorge Blass no ha parado de ser reconocido tanto en ... escenarios de todo el mundo como en premios internacionales, el último de ellos otorgado el pasado año en Los Ángeles al lograr el premio a Mejor Mago de Escena otorgado por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood. Jorge Blass pertenece a la generación de ilusionistas españoles que ha logrado dar un giro no solo al enfoque de su arte sino también al reconocimiento fuera se nuestras fronteras. Este sábado lleva al Carrión su espectáculo 'Ilusionarte'.

