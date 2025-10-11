Un vídeo con telefónica le catapultó a la fama en el año 2000. Desde entonces, Jorge Blass no ha parado de ser reconocido tanto en ... escenarios de todo el mundo como en premios internacionales, el último de ellos otorgado el pasado año en Los Ángeles al lograr el premio a Mejor Mago de Escena otorgado por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood. Jorge Blass pertenece a la generación de ilusionistas españoles que ha logrado dar un giro no solo al enfoque de su arte sino también al reconocimiento fuera se nuestras fronteras. Este sábado lleva al Carrión su espectáculo 'Ilusionarte'.

–¿Qué tiene 'Ilusionarte', el espectáculo que presenta este sábado en el Carrión, que no tenga su otro actual show 'Flipar'?

–Pues mira, este va más a la esencia de la propia magia ya que durante una hora y media yo estoy solo en el show y eso me permito exponer la magia como un arte escénico en el que hay elementos clásicos y también novedosos. Además mi visión de la magia es interactiva, eso quiere decir que hay gente del público que puede participar en el espectáculo siempre que se quiera, claro, ya que no me gusta obligar a nadie a salir al escenario. Valladolid es, además, un sitio al que me gusta mucho volver.

–¿Tiene vinculaciones con la ciudad?

–Sí, claro . He colaborado mucho con el mago vallisoletano Fernando Arribas y además gané una vez en Valladolid un premio en un Congreso de Magia. Me siento muy querido allí desde que comencé.

–¿En qué sentido ha logrado adaptar la magia y el ilusionismo a los tiempos de las tecnologías y las pantallas?

–La magia siempre ha cambiado con la sensibilidad del público, la que cambia, y se adapta a ella. Algunos de mis números se inspiran, por ejemplo, en empresas que venden por internet. Por otra parte, ahora ya no hay números con palomas, conejos u otros animales… tampoco se ven números con mujeres 'atravesadas' por lanzas, espadas y cosas así ya que no se considera de buen gusto. La tecnología, efectivamente, es el último detalle y eso hay que contemplarlo en este arte también.

–¿Cómo gestionó triunfar el pasado año en Hollywood con el Premio a Mejor Mago de Escena?

–Pues fue una maravilla, imagínate… Ese premio tiene más de 60 años y nunca se había dado a un artista español ya que aquí somos especialistas en la modalidad de magia de cerca. Quizás porque aquí no tengamos las producciones que se hacen en Las Vegas, por ejemplo. En cualquier caso fue un orgullo no solo para mí sino por lo que puede representar también para nosotros, los magos de este país.

–Ha llegado a hacer un truco a la mismísima Reina Letizia. ¿Cómo se adaptó al protocolo?

–En cierto modo se lo saltó ella (risas) Fue dentro de un acto de la Fundación Abracadabra de la que formo parte. Dentro de una caja ella tenía que introducir un papel en el que dejó escrita la palabra 'responsabilidad'. Cuando acabé el truco, desapareció la reina y apareció la niña Letizia buscando el truco por mi manga y preguntándome dónde estaba el truco… Imagino que también apareció la periodista que lleva dentro, claro. Fue muy agradable.

–¿Qué proyectos tiene en los próximos meses?

–En 2026 participaré en el Festival Internacional de Magia de Madrid que lleva realizándose 16 años y acuden 30.000 espectadores. Próximamente tengo mi show de navidad y después prepararé un show sobre mis 25 años de carrera con mis mejores 25 números reinterpretados.