Hovik Keuchkerian en un momento de su monólogo 'Grito'. Cedida

Hovik Keuchkerian y su libre visión del mundo, a voz en 'Grito' este viernes en el Carrión

El LAVA abre su temporada teatral con 'Todos los ángeles alzaron el vuelo'

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:20

Comenta

Con la llegada de octubre y los últimos días antes del cambio de hora que nos transforme el escenario cotidiano en el acto final del ... año, el del otoño que conduce al invierno, la temporada teatral mantiene su calor y se presenta en plena forma durante unas semanas hasta la llegada de las fechas navideñas. Una de las propuestas más sólidas de este fin de semana viene de la mano del Nuevo Espacio Carrión, con el monólogo 'Grito' de Hovik Keuchkerian este viernes 3.

