Hovik Keuchkerian y su libre visión del mundo, a voz en 'Grito' este viernes en el Carrión

Con la llegada de octubre y los últimos días antes del cambio de hora que nos transforme el escenario cotidiano en el acto final del ... año, el del otoño que conduce al invierno, la temporada teatral mantiene su calor y se presenta en plena forma durante unas semanas hasta la llegada de las fechas navideñas. Una de las propuestas más sólidas de este fin de semana viene de la mano del Nuevo Espacio Carrión, con el monólogo 'Grito' de Hovik Keuchkerian este viernes 3.

«Gritar es una parte necesaria e indispensable del ser humano», explica Keuchkerian. «Nos salva la vida, nos ayuda a pedir socorro, a pedir auxilio...». Con la habitual contundencia que de él se espera, el espectáculo ya cuenta con la mayoría de sus entradas vendidas para escuchar un monólogo que recoge su visión única y libre del mundo; «que no busca complacer, sino ser fiel a uno mismo y decir lo que se piensa y lo que se siente, aunque revuelva las tripas». Un show, promete el monologuista, «peculiar y personal, con un porcentaje de comedia básica, otro de comedia dura, otro de comedia negra y otro de dolor».

El Carrión también despide este fin de semana al dúo Antílopez, este sábado, y vuelve a traer la subversión de las princesas Disney el domingo en 'No me toques el cuento'.

Por su parte, el LAVA cierra su paréntesis veraniego y reanuda sus representaciones con la compañía andaluza La Zaranda, Premio Nacional de Teatro 2010, que este sábado presenta 'Todos los ángeles alzaron el vuelo' en la sala Concha Velasco. «Representamos un mundo muy al límite, donde personajes marginales -desde expresidiarios a prostitutas- presentan sus vidas de modo que resuene en la condición humana de cada uno, con cierta comicidad en lo grotesco y siempre dejando un canto final a la esperanza, de permitir que crezcan flores en medio del basurero», condensa su director, Paco 'de la Zaranda'.

El LAVA también regresa el domingo, como es habitual, con una propuesta de corte más familiar; 'El diferente', a cargo de Dr. Sapo. Y otro espacio que reanuda temporada es Andén47, con residencias talleres y espectáculos de danza y artes escénicas; este domingo, con Silvia Reguera y Diego Quintana en 'Inexorable: suite para un alma libre', fusión entre el Bach barroco y la danza contemporánea nacida como obra de calle: «Lo hemos llevado a nuestro terreno y a nuestros problemas como jóvenes en la actualidad; como el sistema productivo en el que hemos sido arrojados, y cuestionamos si podemos tomar las riendas de nuestra propia vida o qué pasa si no seguimos el guion socialmente aceptado».

Frente al bullying

Entre otras propuestas netamente teatrales y concebidas a público infantil, sin olvidar a jóvenes y mayores, Elisa Alonso dirige 'Las artistas trashumantes y ¡ole!', una idea de Libera Teatro codirigida y protagonizada por Evangelina Valdespino y Anahí van der Blick, que busca concienciar frente al bullying «desde la esperanza, y no desde el desamparo».

Siguiendo el esquema de las películas Disney, la recuperación de la confianza, los números musicales y los seres mágicos (aquí encarnados por fantásticas versiones de las artistas Margarita Xirgú y Maruja Mallo), la obra netamente femenina podrá verse el sábado 4.

Vertebrada en otro tema social de indiscutible interés de la agenda contemporánea, la salud mental, también se presenta 'Gloria bendita', propuesta de Arteria Producciones en la sala Al Norte a la Izquierda este viernes y sábado: «Es un espectáculo tragicómico de humor negro y poesía simbólica», explica su creador y protagonista, Josean Mateos, que interpreta a un autor de igual nombre el cual debe afrontar un pánico escénico con la ayuda de una vieja cabaretera con síndrome de Diógenes y una muñeca Barbie, en una propuesta que no resiste la tentación del metateatro en su mensaje de «tomar las riendas de la vida, incluso desde el miedo».

Por otro lado, el Calderón acoge el concierto de Víctor Antón este sábado en la sala Miguel Delibes, y la obra de teatro 'Camino a la Meca' durante todo el fin de semana, protagonizada por Lola Herrera y Natalia Dicenta, según una versión de Claudio Tolcachir a partir del original de Athol Fugard.

Música y humor

En la vasta oferta cultural que despliega el Teatro Zorrilla, destaca la II Gala de Ganadores del Certamen Nacional de Danza el 4 de octubre, justo un año después de la primera, desarrollada en el mismo espacio en 2024. «Si en la primera edición solo pudimos sacar la disciplina contemporánea, en esta ocasión la gente podrá ver el resto de géneros; jazz, ballet (tanto tradicional como neoclásico) y danza española», enumera Amaya López, de la compañía Bailarte y codirectora del evento junto a su hermana Macarena.

«Vamos a poner también en valor el papel de profesores y coreógrafos, y la gente verá que incluso dedicando un número de horas limitado, si se aprovecha bien el tiempo, gente amateur es capaz de conseguir ejecutar cosas muy bonitas sobre un escenario». El Zorrilla también cuenta el día previo, viernes 3, con el monólogo de Ger 'Si la vida es un despropósito, nosotras también', o el show de improvisación 'Tríptico'. Los amantes de la 'impro' tendrán una segunda cita el sábado con 'Free Form', fecha en que los pequeños también contarán con el musical basado en el filme 'Vaiana 2'. De cara al domingo, la sala principal acoge a Arcón de Olid y a su versión calderoniana de 'Casa con dos puertas', mientras que la experimental jugará con textos existenciales de Sartre y Benedetti en 'Esperando nada', a cargo de Teatro Pandora.

El Cervantes saca a escena su abanico más melódico, con el último concierto de Dulzaro en Valladolid en el marco de su gira 'Ícaro': «Empecé este recorrido con muchas capas y el concierto ha cambiado mucho desde febrero», anticipa el cantante Alberto Domínguez. Acompañado del percusionista Héctor Varela y con las bailarinas salmantinas Claudia García y Lucía Martín, Dulzaro presenta el viernes su versión «más intrépida, honesta y desprejuiciada», con el respaldo del coreógrafo Pope Martínez y , como artista invitado, el rapero Erik Urano,

El domingo, el Cervantes también representará un tributo a la película 'Frozen' y un concierto nostálgico con los principales temas melódicos de las décadas de los ochenta y los noventa. Por último, en la sala Borja David Suárez traerá su comedia más negra en 'Humor blanco', el sábado.