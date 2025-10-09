Hanna Schygulla y Andrea Bonelli rinden homenaje a Borges en el Calderón Cuentos y tangos reúnen la esencia argentina y la visión de la musa de Fassbinder sobre el autor de 'El Aleph'

Samuel Regueira Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 13:55

Llega un nuevo fin de semana, el primero de octubre, y con él nuevas propuestas culturales en los espacios escénicos para disfrutar de música, humor e historias sobre las tablas. Una de las obras más sugerentes a las que podremos acudir estos días viene de la mano del Teatro Calderón con 'Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro'; homenaje al autor de 'El Aleph' de mano de la mítica musa de Rainer Werner Fassbinder; Hanna Schygulla, y reversionado por la también argentina Andrea Bonelli, en un único pase este sábado 11.

«Hanna está presente en el espectáculo, no solo van a identificar su arte en lo que vean sino que la van a ver y a escuchar», anticipa Bonelli. El espectáculo hilvana siete cuentos borgianos ('Utopía de un hombre que está cansado', 'El enemigo', 'Los espejos velados', 'El cautivo', 'El fin', 'Ulrica' y 'Borges y yo') se entrelazan con una selección de tangos populares argentinos ('Alguien le dice al tango', 'Uno', 'Volver', 'La última curda', 'El día que me quieras', 'El choclo'), y tres temas de música original compuesta por Peter Ludwig ('Tango Nuevo', 'Lisboa', 'Tango E'), interpretados por la pianista Shino Ohnaga y la chelista Titi Chiappero.

Estas piezas son, más que recicladas, «resignificadas», en palabras de Bonelli: «Nada se pierde, sino todo lo contrario: en el espectáculo está presente la idea original de Hanna con los textos y tangos que eligió y la dramaturgia que hizo en su momento, más lo que yo agregué y aporté para poder hacerlo propio». La artista argentina se ve así en la difícil tarea de no desdibujar la visión de Schygulla sobre Borges, y a la vez aportar algo válido por sí misma como artista en la visión de los trabajos de su compatriota: «En cuanto a la nacionalidad, sin duda hay una identificación mía con él que tiene que ver con una idiosincrasia, una cultura y una Buenos Aires muy conocida y compartida en su historia, origen e identidad, con aspectos muy localistas como el cuchillero o el gaucho».

Pero al mismo tiempo, se defiende el carácter universal del autor: «Borges es internacional, y desde ese aspecto donde juega con el espacio, el tiempo, lo metafísico y lo existencial, su mundo inmenso llega a una artista como Hanna, como Mick Jagger o como Glenn Close», asevera Bonelli. «El arte trasciende tiempo, lengua, fronteras y culturas».

La puesta en escena, concluye la intérprete, «permite desde la honestidad, la sencillez y la austeridad que se entrelacen los textos con la música, siempre dejando que la palabra esté ante todo». Pues Borges, concluye Bonelli, «no necesita que se le refuerce, sino simplemente que se le transmita».

Amor libre

Entre otras propuestas teatrales de este fin de semana, también destacan en el Zorrilla 'Los versos libres', historia de amor entre una mujer casada y la profesora de música de sus hijas, y de cómo «una decisión difícil y valiente suscita un cataclismo familiar que marcará a toda la generación de una familia», en palabras de su director y autor, Juanma Romero.

«Con esta historia, recorremos cincuenta años de la historia de los derechos sociales de nuestro país, haciendo hincapié en las vivencias de los mayores LGTBIQ+», agrega. Así, se alude a «cómo han visto la evolución de los derechos del colectivo y cómo algunos no han podido tener la libertad en su momento que ahora sí tienen los jóvenes, y cómo aquellos han vivido todo esto como mayores».

La obra se representará en la sala experimental el viernes 10, compartiendo cartel con el tributo a las bandas sonoras de los filmes clásicos Disney de Aurum 'El legado de los cuentos', en la sala principal. El sábado continuará con el show de impro 'Corta el cable rojo', por un lado, y el segundo festival de cámara con 'Alfonso IX el rey ciudadano', de Tilín Telón Teatro. Este certamen se extenderá el domingo, con 'La casa de Bernarda Alba' dirigida por Ángel J. Blanco y Marisa Melet, y el lunes con 'El vuelo de las palomas', original de José Luis Alonso de Santos dirigida por Daniel Alonso.

En otro orden de cosas, el Carrión presenta el sábado 11 el espectáculo del reputado mago nacional Jorge Blass 'Ilusionarte'. Y regresa Wilbur, un año después de su última visita a Valladolid en este mismo espacio, con 'Fuego salvaje', en un monólogo de autoficción dirigido por Rolando San Martín.

Por su parte, el Teatro Cervantes dedica un fin de semana netamente musical con 'Cover Club', este jueves, diferentes versiones de jazz, soul, blues y swing; una nueva entrega de su ciclo 'Flamenco con duende' para el sábado, con Miguel de Tena y Julio Romero, y una 'Zarzuela de Zarzuelas' para el domingo 12. En líneas similares se presenta el abanico de ofertas de la Sala Borja, con el concierto 'Lamentos mestizos' de Gonzalo del Val Quinteto y Valentina Marentes, el viernes 10; el coral 'Calla y escucha la voz del pueblo' de Capilla Clásica Extrema Daurii, el sábado, y un tributo a Canta Juegos a cargo de Grupo Scena, el día 12-