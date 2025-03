Tocalchir consigue reflejar con su obra en el Teatro Calderón una sociedad de esclavitud que ojalá no sea realidad futura

Comenta Compartir

Una obra ingrata, difícil para el público, representa la última casta, la de quienes no se integran en la vida común, los apartados, excluidos. El ... texto nos indica que existen, que no tienen remedio, aunque muchos ciudadanos no quieran creerlo, les molesta. El autor se ha arriesgado a un posible rechazo. En estos tiempos salirse de las normas que imponen las plataformas de las redes sociales es algo más que un riesgo, una certeza. La obra, bien escrita, tiene un desarrollo repetitivo, casi era lógico y carece de escenas fuertes, de choque. El conflicto se encuentra por encima de los personajes, por las partes diversas de la humanidad. Por un lado los normales, por otro los excluidos.

'Los de ahí' de Claudio Tolcachir. Espacio escénico: Lua Quiroga Paul Intérpretes: Malena Gutiérrez, Nuria Herrero, Gerardo Otero, Nourdin Batán y Fer Fraga. Director: Claudio Tolcachir. Teatro Calderón. Una escenografía de perfecta pobreza e intención, una máquina misteriosa que ordena los trabajos, diversas alturas, las bicicletas y los personajes, cinco, se pelean ligeramente parte para transportar los paquetes que la máquina, cuando ilumina en rojo, proporciona. La sensación es de sujeción, monotonía y pobreza. Un movimiento continuo en un espacio limitado. Este podría ser el resumen. Tolcachir ha demostrado en esta ciudad ser un buen director teatral. Ha conseguido en esta pieza, siendo similares sus personajes, darles personalidad y, a pesar de las repeticiones, logra igualmente hacer interesantes los pequeños enfrentamientos, un sucederse agresivo que refleja una esclavitud que ojalá no sea realidad futura. Los actores dominan el cuerpo y el gesto, y la sensación de que es irremediable el sometimiento a una tecnología nueva. Esta obra es actual en esta etapa que vivimos. El teatro y la fisicidad, el teatro que muestra como ejemplo una parte de lo que es el mundo. Las últimas castas existen en todos los países. Atento silencio, como siempre, y aplausos nutridos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión