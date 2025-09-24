El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una escena de 'El barbero de Picasso' con Antonio Molero y Pepe Viyuela. Javier Naval - Teatro Español

España, vista desde la barbería parisina que frecuentaba Picasso

Pepe Viyuela se mete bajo la piel del autor del «Guernica» este fin de semana en el Teatro Calderón

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:06

Más como una fantasmagoría que como una recreación fidedigna, en palabras de sus responsables, 'El barbero de Picasso' busca fabular en torno a un episodio ... de la vida del célebre autor del 'Guernica', con las libertades que él mismo se permitió frente a los límites del arte, para hablar sobre amistad, exilio y una España que dejó de existir hace casi cien años. Con el protagonismo de Pepe Viyuela y Antonio Molero como el barbero titular, esta obra de teatro, dirigida por Chiqui Carabante y que adapta un texto de Borja Ortiz de Gondra, podrá verse este fin de semana en el Teatro Calderón el viernes y el sábado.

