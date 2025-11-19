Una Donna de raíces vallisoletanas protagoniza 'Mamma Mia!' en el Calderón

Un canto al amor, a la amistad y a la libertad, a través de las canciones de Abba, con un elenco de 24 actores entre ... los que está Verónica Ronda que encarnará a una Donna de raíces vallisoletanas. Así es el musical 'Mamma Mía!' que llega el día 26 de diciembre al Teatro Calderón de Valladolid, donde recalará hasta el 11 de enero. En medio, 22 funciones de un espectáculo para todos los públicos en la Navidad.

Verónica Ronda, que creció y se formó en Valladolid, vuelve al teatro donde probó el escenario por primera vez con 11 años y en una zarzuela. Luego volvió a él con compañías locales como Corsario, Rayuela o Teatro del Azar. Ella es Donna, la protagonista del musical, a la que llega con la madurez artística suficiente –actúa, baila, canta– y personal como para celebrar el reencuentro con sus propias amigas tras lustros sin verse o identificarse con las mujeres de su familia.

«Es una función en la que tenemos público de cinco años hasta noventaitantos, y se saben las canciones. El argumento es intergeneracional. Es un homenaje al amor, no precisamente romántico, a la relación materno-filial, un canto a la libertad y a la juventud. Tiene un primer acto ligero que busca atrapar al espectador, y un segundo más dramático. Se trabaja casi con código cinematográfico, el espectador siente que está invadiendo la intimidad de los actores», explica Ronda que tendrá en el patio de butacas a los suyos, a sus amigos y también a sus maestros. «Esta vez juego en casa».

Considera que Donna es un bombón, «he tenido varios regalos en mi profesión durante 23 años pero Donna llega en el momento justo. Teniendo en cuenta quién lo ha interpretado en el cine, un tótem como Meryl Streep, y las anteriores en el musical, es una gran responsabilidad. Este musical es ya un clásico, lleva 25 años en cartel».

Ocho trailers, 55 personas en gira, de las cuales 24 trabajan de cara al público, «es una gran producción». Bailar y cantar a la vez «es duro, un reto escénico para el que nos preparamos con disciplina casi atlética. Desde el entrenamiento hasta la nutrición somos casi esclavos del musical».

El espectáculo está dirigido por Juan Carlos Fischer y cuenta con la adaptación de David Serrano y la coreografía de Iker Karrera. A Ronda le acompañan Gina Gonfaus (Sophie), Ela Ruiz (Tanya), Noemí Gallego (Rosie), Marc Parejo (Sam), Víctor González (Harry) y Joan Olivé (Bill), entre otros actores. Tras Valladolid, el musical viajará a Salamanca