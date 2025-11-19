El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Verónica Ronda, Donna, posando en el Calderón. Aida Barrio

Una Donna de raíces vallisoletanas protagoniza 'Mamma Mia!' en el Calderón

El musical podrá verse en Valladolid del 26 de diciembre al 11 de enero, en 22 funciones

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

Un canto al amor, a la amistad y a la libertad, a través de las canciones de Abba, con un elenco de 24 actores entre ... los que está Verónica Ronda que encarnará a una Donna de raíces vallisoletanas. Así es el musical 'Mamma Mía!' que llega el día 26 de diciembre al Teatro Calderón de Valladolid, donde recalará hasta el 11 de enero. En medio, 22 funciones de un espectáculo para todos los públicos en la Navidad.

