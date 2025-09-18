La compañía de danza Losdedae celebra su 30 aniversario en Al Norte a la Izquierda

Pasadas las ferias y fiestas de Valladolid, se reanuda el curso académico y, también, la temporada teatral. Los diferentes espacios escénicos comienzan a programar en ... sus horarios habituales las primeras piezas de sus distintos carteles, con propuestas concebidas para públicos de todas las edades y abarcando disciplinas como la danza, la dramaturgia o el espectáculo rotundamente musical.

En la sala Al Norte a la Izquierda, Chevi Muraday celebra el sábado y oomingo los treinta años de su compañía Losdedae con el número de danzA en solitario 'Lo que queda': «Es un espectáculo que llevo trabajando el último año y medio y en el que me ha inspirado un viaje por toda América Latina, desde Punta Gallinas al sur de Chile», explica. Liberado ya de su producción 'Pandataria' junto a Cayetana Guillén Cuervo, Muraday brinda aquí su particular reflexión de tres décadas de trayectoria: «En este punto de mi carrera parece que la madurez estorba, pero al volver la vista atrás con el número se consolida la idea de que está latente y vigente, y que no tiene por qué desaparecer».

Para quienes busquen puro teatro, la agrupación teatral La Tramoya presenta el sábado 20 'Todo queda en familia', una farsa con tintes de 'Escenas de matrimonio' dirigida por Marcos Hernández y con un amplio elenco, entre los que se cuenta la vallisoletana Noha Cuadrado: «Es una comedia que juega principalmente con la oposición de personajes y satiriza a las familias que tienen problemas, con la que defendemos que la mejor manera de reflejar la realidad es riéndonos de ella», explica la actriz. Las cuitas de los Paniagua a propósito de la pérdida de una inminente herencia es el motor argumental de una historia que pasa del costumbrismo ligero al absurdo total, y que busca evocar «el peso que tiene la familia y si estamos o no dispuestos a ponerla por delante de todo».

Junto a esta propuesta, el Cervantes reserva el viernes 19 para un espectáculo flamenco con la compañía de baile Danzarte, Antonio Merenguito y media docena de artistas al cante, al toque y a la guitarra. El mismo sábado tendrá lugar un concierto de rancheras mexicanas, y el fin de semana se despedirá entre risas con 'El genoma del pavo', nuevo espectáculo del cómico Rafa Maza y su personaje de pijo extravagante 'Fabiolo'.

Drags y queens

En el Zorrilla, la drag, actriz y cantante Sharonne, nombre artístico de Cristóbal Garrido y ganadora de la segunda temporada de Drag Race España, brindará el viernes 'The Big Star Show', un sentido tributo a grandes estrellas del Hollywood clásico que la marcaron como artista; de Judy Garland a Marilyn Monroe, pasando por Aretha Franklin, Nat King Cole o Frank Sinatra. «Será un espectáculo lleno de risas y sorpresas», anticipa su mánager, Óscar López. «Habrá monólogos con anécdotas, voces reales con música en directo e incluso alguna proyección de vídeo con estas estrellas para que Sharonne pueda acompañarles en duetos». Un show que, más que imitación, aseveran que viene a refrendar «el sello Sharonne, cada vez más reconocible».

El Zorrilla también brinda su particular propuesta de flamenco, el sábado 20, con un concierto del dos veces ganador del Grammy Latino Antonio Rey, guitarrista considerado heredero de los vertiginosos acordes de Paco de Lucía y que presenta en Valladolid el espectáculo 'Historias de un flamenco'. Por su parte, el domingo 21 la asociación teatral local Pandora regresa con 'Dancing Queen!', su particular versión del musical 'Mamma Mia!', que representarán por segunda y última vez tras el éxito de su estreno en junio: «Es un musical distinto a lo que puede verse en Madrid, donde aportamos a las más de 24 canciones y 15 bailes nuestras nociones y, sobre todo, todo nuestro amor», desgrana el director de escena, Javier San José.

Otros recintos teatrales de la ciudad también brindan espectáculos culturales este fin de semana. El Calderón representa este sábado 20 el espectáculo de danza 'Arraigo', a cargo de ARVINEDanza, viaje por diferentes regiones y estilos de baile de nuestro país. En la sala Borja, Iván 'Melon' Lewis y Ariel Brínguez celebran el viernes 19 el concierto de jazz 'Alma en Cuba', mientras que el domingo 21 el teatro de los jesuitas acogerá 'Peke Tube', un musical que reúne los éxitos más representativos de YouTube Kids.

Por su parte, el Nuevo Espacio Carrión acoge dos musicales; el sábado, 'El gran show', inspirado en la vida de P. T. Barnum y el éxito internacional 'The Greatest Showman', y el domingo, una nueva versión en clave melódica del clásico 'Rapunzel'.