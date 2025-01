Rozalén debuta como actriz en el Teatro Calderón con todo vendido

Una Chavela Vargas joven, mito y anciana interpretada por Paula Iwasaki, Rozalén y Luisa Gavasa despliega todo su magnetismo vital en 'Chavela', estreno absoluto que acoge el Teatro Calderón desde este viernes hasta el domingo con todo el aforo vendido, incluso tras haber programado una ... función más. Dirigida y escrita por Carolina Román, la obra aborda los tres últimos días de vida de la cantante mexicana en su casa de Tepoztlán, en un ambiente onírico donde se entremezclan recuerdos de su niñez, juventud y vejez.

'Chavela' será también el debut de Rozalén en la escena, en una obra en la que estará también acompañada por la vallisoletana Raquel Varela y por Laura Porras. «Rozalén es una actriz innata, valiente, talentosa, ha hecho un trabajo delicado, precioso. Sé que hay mucho miedo a la hora de dar un paso así a lo desconocido, pero creedme que es el inicio de una gran carrera», aventuró Carolina Román, con palabras de elogio también para todo el elenco artístico, incluido Alejandro Pelayo, pianista que aporta «no solo música, también atmósfera».

María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, conocida como Chavela Vargas (1949-2012), la 'dama de poncho rojo' que cantaba Sabina, será abordada en su condición de mito por la cantante albaceteña, que no puede evitar sentirse «intrusa» en su estreno sobre las tablas. «Yo llevo de intrusa muchísimo tiempo, porque la carrera que estudié fue psicología y musicoterapia; ya me sentía intrusa en las canciones, pues ahora más», señaló tras admitir que siente «miedo» ante la actuación en el Calderón, un reto que afronta quien en 2013 publicó su primer disco, 'Con derecho a...'.

Vínculos con Valladolid

El debut lo hará en el escenario de una ciudad, dijo, en la que le han pasado muchas cosas, «que me han hecho tener un vínculo fuerte con Valladolid, y va a ser muy fuerte que la primera vez que haga de actriz sea aquí. Si la historia de amor con Valladolid era fuerte, ahora ya habéis subido a las nubes».

Ampliar Luisa Gavasa y Rozalén antes de la rueda de prensa en el Calderón. Iván Tomé

Seducida por la personalidad de la cantante mexicana, destaca que en la obra hay algo «muy poderoso, y es que todas somos mujeres sobre el escenario, hasta los papeles masculinos son interpretados por mujeres y aquí nadie brilla más que nadie. Lo potente de esta obra es que precisamente es el conjunto de las mujeres, de las lloronas, lo que tiene sentido».

La obra compone un puzle entre el recuerdo y lo que la cantante lleva al presente acompañada por dos cuidadores, combinado con lo que está pasando en la casa, «con las imágenes que trae la morfina, empezando a deformar la realidad hacia un lugar que tiene más que ver con empezar a trascender», observa Carolina Román. La obra, dijo, es también una oda a los cuidadores, no solo va de libertad, soledad, heridas y alcoholismo; va de esas personas que son los ángeles que vienen a cuidarte en tu último momento de vida. Chavela podría ser cualquiera, actúa como un espejo, como un líquido revelador».

El texto, contado como un viaje emocional, se hace también eco de las conversaciones mantenidas por la directora con María Cortina, amiga de la cantante. «Esto no está en Netflix ni en ningún documental de Chavela; lo que van a ver aquí no está en los libros, parte sí porque es su vida, pero la riqueza de este montaje es que todo lo relacionado con lo íntimo ha sido debido a la voz de su íntima amiga, que la acompañó hasta el último suspiro cuando dijo Chavela 'Me voy con México en el corazón'».