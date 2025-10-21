Arranca Mercartes con más de 1.400 profesionales inscritos en Valladolid La primera jornada ha incluido la presentación de Teatros del Sur, una delegación internacional formada por profesionales de Italia, Croacia y Francia

El Norte Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 18:24 Comenta Compartir

Mercartes, el encuentro profesional de las artes escénicas y la música, inició este martes su undécima edición en la Feria de Valladolid, donde se celebrará hasta el jueves. Compañías y empresas productoras, distribuidores, autores, programadores, representantes institucionales, proveedores de servicios, medios y otros agentes del sector, en total más de 1.400 inscritos, se darán cita en un evento bienal que generará nuevas oportunidades de negocio, facilitará espacios de encuentro y ofrecerá un amplio programa de actividades dedicadas al debate y la reflexión.

La inauguración de esta cita tuvo lugar en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid con Jesús Cimarro, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda); Juan I. Herrero, presidente de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales; Inmaculada Martínez, directora de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León; Irene Carvajal, primera teniente alcalde, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, y presidenta de la Fundación de Cultura de Valladolid; y Paz Santa Cecilia, directora general del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem).

El pabellón funciona con las citas de negocios agendadas con antelación a través del Área Privada de profesionales. Se trata de breves encuentros (de aproximadamente 12 minutos), diseñados para facilitar contactos directos, generar acuerdos y multiplicar las oportunidades de colaboración entre los distintos agentes del sector. Esta actividad tendrá lugar en el Centro de Negocios, situado al fondo del pabellón, hasta las 19.00 horas.

En el stand 214 del pabellón están de 9.30 a 13.00 horas los facilitadores de Mercartes, profesionales especializados en diferentes disciplinas artísticas cuya misión es orientar y favorecer el encuentro entre profesionales. Los facilitadores de esta edición son: Gonzalo Andino (circo y artes de calle), Raquel Madrid (danza), Emmanuel Vizcaíno (teatro), Abigail Ballester (infancia y juventud) y Susana Rubio (teatro). Además, este año se incorpora la figura de una facilitadora móvil, Laura Campoy.

Los asistentes también pueden encontrar en el pabellón, esta vez en el stand 243, a los padrinos y madrinas, veinte profesionales con una larga trayectoria y de reconocido prestigio que compartirán su experiencia con profesionales del mismo perfil que se inician en el sector de las artes escénicas y de la música. Ellos son: Gonzalo Ubani, Margarida Troguet i Taull, Diego V. Meizoso, María González Vidal, Jordi Juanet 'Boni', Mª Ángeles Marchirant, Mònica Gené, Alfonso Enrique Gallego, Ana Gallego, Jemima Cano, Raúl Cancelo, Luis Alija, Susana Lloret, Juan Antonio Estrada, Borja Ibaseta, Amaia Ibáñez, Raquel Molina, Angélica Marcos Bonis, Eduardo Hernando Villarrodona y Toño Monzón. Esta actividad, ya completa, reunirá a 120 participantes en 40 sesiones distribuidas en las sesiones del martes 21 y miércoles 22.

Al mediodía tuvo lugar la presentación de Teatros del Sur en la Sala Polivalente. Se trata de una delegación formada en 2023, compuesta por representantes internacionales de artes escénicas. Entre los invitados de esta segunda edición, procedentes de Italia, Croacia y Francia, se hallan representantes de estructuras de cooperación regional o local para el impulso de las artes escénicas, proyectos especializados en la programación, exhibición y producción de propuestas circenses, de danza y artes de calle, festivales de creación escénica contemporánea y fábricas de creación. Ellos son: Gonzalo Quintana (Domino Project, Croacia), Rebecca Martin (Le réseau Traverses, Francia), Snježana Abramovi? Milkovi? (ZKM, Croacia), Igor Colussi (ATER Fondazione, Italia), Matija Ferlin (Istrian National Theatre, Croacia), Petra Glad Mažar (Zagreb Dance Company, Croacia), Damien Godet (Scène nationale du Sud-Aquitain, Francia), Fabrizio Gavosto (Mirabilia, International Circus & Performing Arts Festival, Italia), Lucia Franchi (Kilowatt Festival, Italia) y Lorenzo Papagallo (Fondazione Fabbrica Europa, Italia). Teatros del Sur se enmarca en las estrategias de internacionalización que desarrolla La Red, con el impulso y el apoyo del Inaem.