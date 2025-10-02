El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Escena de 'El liquidador'.
Una cierta historia del cine de autor

La vida como simulacro

Atom Egoyan construye una parábola sobre la desintegración social en las sociedades actuales

Jorge Praga

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:21

El director y su época. «Como originalmente provengo de otra sociedad, soy muy consciente de lo que hay que hacer con las normas, con ... las formas de comportamiento que te convierten en miembro de un país. Por esa razón me interesan mucho los personajes marginales que están fuera de la sociedad y también el por qué han sido excluidos y qué deben hacer para convertirse en miembros de ese grupo». Son palabras de Atom Egoyan en Valladolid, en 1989, cuando presentaba en la Seminci su tercer largometraje, 'Speaking Parts'. En esta, y en sucesivas obras, aflorará con insistencia su origen: descendiente de armenios exiliados instalados en El Cairo, donde nació el director en 1960. La familia se trasladará más tarde a Canadá, a la Columbia Británica, en donde montará un negocio de venta de muebles. En pocos años el niño Atom Egoyan ha atravesado tres culturas, tres nacionalidades, incluso tres alfabetos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  4. 4 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  7. 7

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»
  10. 10 Cinco investigados por vaciar un extintor y defecar en las piscinas de Nava del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La vida como simulacro

La vida como simulacro