La Seminci dedicará una retrospectiva al cine chino de la última década Fotograma de 'Kaili Blues' (2015), de Bi Gan. La lista definitiva de títulos, que aún no se ha cerrado, incluirá películas como Kaili Blues (2015), de Bi Gan EL NORTE Martes, 30 julio 2019, 12:56

La Semana Internacional de Cine de Cine de Valladolid dedicará una retrospectiva al cine más actual de China con algunas de las obras más significativas, realizadas en los últimos diez años, que ponen de relieve la vitalidad de la cinematografía del país asiático. El ciclo se titulará: 'Rompiendo barreras: Cine chino de la última década'. China lidera el mercado mundial en cuanto a número de espectadores y recaudación en salas, con una producción cinematográfica marcada por la censura del Estado y el duro control que éste ejerce sobre la exhibición de títulos extranjeros en sus salas.

En este contexto ha surgido una nueva y prometedora generación de cineastas con propuestas arriesgadas que, en algunos casos, no han superado la censura del país y, sin embargo, han logrado traspasar sus fronteras despertando el interés en los principales circuitos cinematográficos. Se trata de una generación con una mayor presencia de directoras y que ha optado por géneros poco habituales en la filmografía china como la ciencia ficción o el cine negro.

La lista definitiva de títulos se dará a conocer en próximas fechas e incluirá largometrajes como 'Kaili Blues' (2015), de Bi Gan con el obtuvo el premio al Mejor Director emergente y Mejor Ópera prima en el Festival de Locarno; 'An Elephant Sitting Still' (2018), única película del joven director y escritor Hu Bo que se suicidó meses antes de acabar el montaje y que logró los premios a Mejor Ópera prima y Fipresci en Berlín; 'Mountains May Depart' (2015), de Jia Zhang-ke, realizador que destaca por su participación activa en el desarrollo y visibilidad del cine independiente en China; 'Black Coal' (2014), de Diao Yinan, premiado en Berlín con el Oso de Oro a la Mejor película y Oso de Plata al Mejor actor; 'The Night' (2014), de Hao Zhou; 'A Simple Life' (2011), de la directora Ann Hui; 'Silent Mist' (2017), de Zhang Miaoyan; 'The Pluto Moment' (2018), de Zhang Ming, programado en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, y el largometraje de animación 'Have a Nice Day' (2017), del animador y director de cine Liu Jian, estrenado en Berlín y Premio Golden Horse a la Mejor Película de animación.

También formarán parte de este ciclo documentales como 'Present Perfect' (2019), de la realizadora Zhu Shengze, premiado en IndieLisboa o Rotterdam, y 'Li Wen at East Lake' (2015), de Luo Li, presentado también en el festival holandés. Y cortometrajes como la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en Cannes, 'A Gentle Night' (2017), de Qiu Yang, primer director chino en recibir este premio; 'On the Border' (2018), de Wei Shujun, Mención especial del jurado también en Cannes, o 'Down There' (2018) de Yang Zhengfan, con la que participó en el Festival de Venecia.

Esta retrospectiva se realiza en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine.