Til Schweiger echa el telón al festival con una historia de amor marcada por el Alzheimer Nick Nolte, en una escena de la película. / Seminci Nick Nolte es el protagonista de 'Head Full of Honey', que es un remake de otra película homónima dirigida cuatro años atrás por el cineasta en Alemania C. C. P. / ICAL Valladolid Viernes, 26 octubre 2018, 20:25

El estreno mundial de 'Head Full of Honey', la nueva película del actor y director alemán Til Schweiger, marcó este viernes el punto y final de la Sección Oficial de la 63 Semana Internacional de Cine de Valladolid. El film, que se exhibe fuera de concurso y que ha sido elegido este año como película de clausura, llegó a Valladolid «directamente desde la sala de montaje» en una «versión preliminar» y con una «posproducción no definitiva», según se encargó de anunciar el director del certamen, Javier Angulo, justo antes de comenzar la proyección.

'Head Full of Honey' es el remake internacional de 'Honig im Kopf', la película en alemán rodada por el propio Schweiger en 2014, sobre una familia en desintegración, donde la salud del abuelo empeora por momentos conforme el Alzheimer se abalanza sobre él. En aquel film original, el cineasta encarnaba el papel del hijo, y su hija Emma hacía las veces de la nieta que se escapa con el abuelo para vivir una última aventura juntos.

En esta ocasión, el reparto queda encabezado por un brillante Nick Nolte, que encarna a Amadeus, el abuelo, que ve cómo su vida entera se desmorona tras perder a su esposa y caer presa de la enfermedad. Su hijo es en esta ocasión Matt Dillon, la gran estrella de esta edición de la Seminci, que fue homenajeado con la Espiga de Honor en la ceremonia inaugural. Él da vida a Nick, un ocupado hombre de negocios casado con Sarah (Emily Mortimer), cuyo matrimonio se va al traste debido a las respectivas infidelidades de ambos.

Como testigo silente de la crisis matrimonial y motor de la narración, ya que suya es la voz en off que conduce toda la historia, aparece Mathilda (encarnada por Sophia Lane Nolte, la hija pequeña del propio Nick Nolte), la nieta de Amadeus, una niña de diez años que parece ser la única que comprende a su abuelo.

Transcurso del filme

La familia, tras la muerte de la abuela, se traslada a vivir a Inglaterra desde Connecticut (en Estados Unidos), y en apenas unos meses deciden llevar con ellos al abuelo, para intentar que remonte el vuelo, incapaces de reconocer la seriedad del problema que tiene encima, mientras él recurre al humor como única válvula posible para evitar reconocer su problema, a la vez que provoca todo tipo de despropósitos.

La película es un 'one man show' para Nick Nolte, que se mete en la piel de ese hombre encerrado dentro de un cuerpo y de un cerebro que no reconoce. En hasta cuatro momentos el film se despega de la historia para ofrecer al espectador diversos momentos con estética de videoclip, donde la niña y el abuelo comparten momentos felices juntos con canciones pop sonando de principio a fin, mientras la forma de narrar la crisis de pareja entre el matrimonio tiene más bien poca credibilidad.

En clave de Hollywood, el film ofrece una edulcorada visión de cuanto rodea al mundo del Alzheimer, una enfermedad que tocó muy de cerca al propio cineasta, tal y como explicó Matt Dillon en su paso por Valladolid el pasado sábado 20 de octubre: «La primera vez que hablé del proyecto con el director me dijo que no quería cambiar la integridad de la película original. Para él es una película muy personal, muy íntima, porque su madre murió de Alzheimer, y cuando acabó el rodaje estaba encantado porque la película había cobrado otra dimensión conmigo, con Nick y con Emily en el reparto. Al parecer ha descubierto cosas que él no esperaba y estaba emocionado con ello», comentó entonces.