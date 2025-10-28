Lo que la pantalla esconde

El proceso de crecimiento de la planta del yrupē es hipnótico. Aunque Candela Sotos apenas muestra momentos puntuales del mismo, los espectadores nos hubiéramos quedado ... embelesados contemplándolo durante horas si hubiese existido la oportunidad de hacerlo. Primero, porque a juzgar por los días transcurridos entre las revisiones que la realizadora española nos ofrece, la velocidad de desarrollo de sus semillas, dispuestas en el interior de una pecera iluminada en condiciones idóneas de temperatura y estancamiento, es asombrosa; segundo, porque parece increíble que una hoja tan frágil y diminuta pueda convertirse en un inmenso plato flotante sobre las aguas de un estanque y mostrar semejante grado de fortaleza.

''Yrupē'' Directora: Candela Sotos.

Intérpretes: Yrupẽ, Alicia Fernández-Zúñiga, Ramón Morales, Mariano Gómez, Rogelio Sánchez. España. 79'.

Cines Broadway. Viernes, 31, a las 19.15 h.

Así ocurre también con esta primera película de Candela Sotos, que no solo aborda el interesante trabajo de Guillermo Zúñiga como botánico y cineasta en tiempos de la Segunda República, sino que tiende vínculos providenciales con el espectador para que éste construya en su mente la película que no puede filmar por imperativo legal y, sin embargo, quiere que veamos.

Adelanto que el brillante plan trazado por Candela Sotos se cumple a la perfección.

A pesar de que los fondos documentales que aún se conservan en la Filmoteca Española sobre Guillermo Zúñiga, su tío abuelo, no pueden ser utilizados con fines políticos por expresa disposición y deseo de sus legítimos herederos, Candela es capaz de componer una película repleta de silencios, obediente de principio a fin con la premisa legal que condiciona su trabajo.

La joven directora convierte su necesidad en virtud y realiza una película centrada en el trabajo científico de aquel cineasta vinculado a la Misiones Pedagógicas, encarcelado en Argeles-sur-Mer, vinculado a la resistencia francesa y exiliado en Argentina, donde trabajó en producciones cinematográficas y ocupó parte de su tiempo y talento a realizar pequeños documentales divulgativos y científicos.

Al igual que las cavidades nervadas en el envés de la gran hoja del yrupē permiten su flotabilidad, los pequeños vacíos intencionados de Candela Sotos nos permiten completar el perfil comprometido y silenciado de Guillermo Zúñiga.

'Notes of a true criminal' Directores: Alexander Rodnyansky y Andriy Alferov.

Fotografía: Oleksandr Boiko, Vadym Loshak, Denys Melnyk. Estados Unidos / Ucrania. 117'.

Por su parte, Alexander Rodnyansky y Andriy Alferov han presentado un duro, y en momentos sórdido, ensayo documental con trazas personales del primero que incide en la dicotomía planteada por las patrias del mundo cuando arrecian sus conflictos. De eso sabe mucho el Este de Europa, que ha encadenado una guerra tras otra desde hace décadas. El desmantelamiento de la URSS, la caída del Muro y el fin de la Guerra Fría, lejos de procurar una paz duradera al los herederos, ha sido el prólogo de un sinfín de conflictos, aún vivos. Rodnyansky analiza la cara y la cruz del ciudadano convertido en héroe o en criminal, según caiga su suerte.