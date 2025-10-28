El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Empieza la prórroga en Las Salinas
Logo Patrocinio
Un fotograma del filme de Candela Sotos.
TIEMPO DE HISTORIA

Lo que la pantalla esconde

'Yrupē' sorprende con un singular juego de silencios impuesto por las circunstancias que hace aflorar en el patio de butacas una graciosa complicidad

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 21:09

Comenta

El proceso de crecimiento de la planta del yrupē es hipnótico. Aunque Candela Sotos apenas muestra momentos puntuales del mismo, los espectadores nos hubiéramos quedado ... embelesados contemplándolo durante horas si hubiese existido la oportunidad de hacerlo. Primero, porque a juzgar por los días transcurridos entre las revisiones que la realizadora española nos ofrece, la velocidad de desarrollo de sus semillas, dispuestas en el interior de una pecera iluminada en condiciones idóneas de temperatura y estancamiento, es asombrosa; segundo, porque parece increíble que una hoja tan frágil y diminuta pueda convertirse en un inmenso plato flotante sobre las aguas de un estanque y mostrar semejante grado de fortaleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  4. 4 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  5. 5

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  7. 7

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lo que la pantalla esconde

Lo que la pantalla esconde