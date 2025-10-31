El yo en todos los demás

Afioco Gnecco y Carolina Yuste han sabido aprovechar todo lo vivido y compartido mientras grababan el corto 'Ciao bambina' para realizar un largo que se ... detiene en algunos episodios puntuales durante proceso de cambio de género de Afioco.

Entre los detalles que la transición impone al cuerpo y al ánimo de Gnecco, la película supura el amor profundo, la confianza mutua y el respeto que sostiene su relación de amistad con la actriz. Carolina es un ingrediente fundamental, acaso indispensable, para que Afioco haya tomado la decisión más importante de su vida. Sus conversaciones despiden una naturalidad y una familiaridad envidiable que la pantalla agradece.

'Este cuerpo mío' Director: Afioco Gnecco y Carolina Yuste.

Fotografía: Samuel Rojo. España. 86'

La película transcurre entre el momento en que Gnecco toma la decisión de someterse al tratamiento de testosterona y el cambio burocrático de género que hubo de realizar en Chile, su país natal, para que tuviera también reflejo en su pasaporte.

Ambos protagonistas se acompañan en una transformación que crece con ondas concéntricas desde el fuero interno de su principal protagonista, pasando por la inmediata aceptación de su mejor amiga, de su entorno laboral y afectivo hasta, finalmente, afrontar a la familia que asoma en Chile y que atesora en su recuerdo a una 'Rafi' diferente al 'Rafi' que ahora les sonríe.

Del mismo modo crece una película que en lugar de ceñirse al cambio de género con sus obstáculos, bretes y dificultades -muchos y diversos-, explora el reto genérico de la aceptación al que todos nos enfrentamos.

'Cara a cara' Director: Federico Veiroj.

Fotografía: Bárbara Álvarez, Federico Veiroj, Arón Veiroj, Humberto Casarotti Uruguay, Argentina. 70'.

El cineasta Federico Veiroj también ha presentado una película personal a vueltas con su padre. 'Cara a cara' es un homenaje y un ajuste de cuentas; una broma y un panegírico; una causa general y una absolución. El cineasta uruguayo rescata un gran número de grabaciones domésticas y sazona el conjunto con algunos cortes de sus propias películas donde se muestran secuencias paterno filiales, quizás inspiradas en su propia vida, para realizar un retrato paterno, a quien somete, con su anuencia, a un examen psicológico que se balanceará entre las hipérboles de la enfermedad mental y la genialidad.

El espectador tiene la sensación de que un número elevado de guiños a lo largo de la película lo atraviesan sin hacer mella, pero con la paciencia y la generosidad adecuadas puede llegar a disfrutar de un guion que por momentos se tensa como las cuerdas de un arpa y consigue elevar la sencilla biografía de un hombre fabulador, risueño, negociante, manipulador, ausente, parco en sentimientos y depresivo -a raíz del fin de su matrimonio-, hasta lucir las trazas de un personaje digno de protagonizar una película.