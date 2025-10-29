El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de la cinta hispano lusa 'Anoche conquisté Tebas', dirigida por Gabriel Azorín.
PUNTO DE ENCUENTRO

Apareció el riesgo

Alternativas de una obra española y otra portuguesa frente a la narración clásica

Jorge Praga

Jorge Praga

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:24

Comenta

Pasan los días seminceros y los moldes narrativos del cine convencional se repiten en obras de calidad muy diversa: planteamiento con personajes definidos, avance dramático, ... empujón final... Hasta que asomaron la patita por debajo de la puerta de Punto de Encuentro dos películas que requieren una lectura específica, y seguramente paciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  5. 5

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  8. 8

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  9. 9

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  10. 10

    Los héroes vallisoletanos de la dana, un año después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Apareció el riesgo

Apareció el riesgo