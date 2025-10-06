Jeremy Irons, protagonista de 'Palestine 36', en la sección Punto de Encuentro de la 70 Seminci El colonialismo, la identidad y la supervivencia vertebran los estrenos de este ciclo

Lunes, 6 de octubre 2025

Seis largometrajes que han participado en los certámenes más prestigiosos del circuito internacional completan la sección Punto de Encuentro de la 70 Seminci. Las películas elegidas comparten un denominador común: la mirada hacia identidades marginadas o silenciadas en contextos de violencia estructural, desde el legado colonial en África y Palestina hasta las tensiones sociales derivadas de la gentrificación y la homofobia, pasando por el retrato de una juventud fracturada.

Los cineastas participantes son realizadores consagrados que acumulan reconocimientos como el Oso de Plata a la mejor dirección de Ulrich Köhler o la nominación al Óscar de Jan Komasa. Junto a ellos, Stillz, conocido director de videoclips que ha trabajado con estrellas como Bad Bunny, Rosalía, Coldplay o Katy Perry, y que ahora debuta en el largometraje.

Además de estos seis títulos competirán en Punto de Encuentro las anunciadas con anterioridad 'A Sad and Beautiful World', de Cyril Aris; 'Anoche conquisté Tebas', de Gabriel Azorín; 'Between Dreams and Hope', de Farnoosh Samadi; '¿Cara o cruz?', de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis; 'Death Does Not Exist', de Félix Dufour-Laperrière; 'Forastera', de Lucía Aleñar; 'Growing Down', de Bálint Dániel Sós; 'Kika', de Alexe Poukine; 'La risa y la navaja', de Pedro Pinho; 'Little Trouble Girls', de Urška Djukić; 'Mad Bills to Pay' (or Destiny, dile que no soy malo), de Joel Alfonso Vargas; 'Nino', de Pauline Loquès; 'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra; 'Phantoms of July', de Julian Radlmaier; 'Rebuilding', de Max Walker-Silverman; 'The Luminous Life', de João Rosas, y 'Wild Foxes', de Valéry Carnoy.

Annemarie Jacir, directora de 'La sal de este mar' e 'Invitación de boda', llega a la Seminci con 'Palestine 36', una ambiciosa producción protagonizada por Jeremy Irons, Liam Cunningham y Hiam Abbass. La cineasta palestina aborda en este filme un periodo histórico crucial: las revueltas de 1936, cuando más de un millón de personas se alzaron contra el Mandato británico en vísperas de la creación del estado de Israel, coincidiendo con la llegada masiva de judíos que huían de Europa. Entre el melodrama y la reconstrucción histórica, la película construye un fresco coral que explora los orígenes del actual conflicto árabe-israelí.

El colonialismo subyace también en la trama de 'Gavagai', último trabajo del director de la Escuela de Berlín Ulrich Köhler. Aborda cómo las heridas coloniales siguen abiertas mediante una trama metacinematográfica que comienza en el rodaje de una adaptación de 'Medea' en Senegal y continúa en el estreno en la capital alemana.

El realizador polaco Jan Komasa explora en el perturbador thriller 'Good Boy' los límites morales de la naturaleza humana. Cuenta la historia de un violento joven delincuente (Anson Boon) que se enfrenta a un forzado proceso de rehabilitación tras ser secuestrado por una pareja formada por Stephen Graham (protagonista de 'Adolescencia') y su esposa (Andrea Riseborough.

Mientras los personajes de 'Good Boy' reaccionan ante la crisis de valores de la juventud actual, 'The Souffleur', del argentino Gastón Solnicki, plantea la batalla por defender un mundo amenazado de desaparición. El filme enfrenta al director de un histórico hotel vienés (Willem Dafoe) y a su equipo contra un promotor inmobiliario argentino que ha comprado el establecimiento para demolerlo.

Punto de Encuentro acoge asimismo el estreno de 'En el camino', del mexicano David Pablos. Historia de amor queer, de carreteras polvorientas y sexo explícito, de sangre y de muerte, que consigue un insólito equilibrio entre ternura y violencia. Los protagonistas son un camionero cuarentón y un joven que se prostituye en áreas de servicio.

En el violento Medellín de finales de los 80, un grupo de adolescentes marginados roba una cámara y documenta cada detalle de sus peligrosas vidas en Barrio triste. El primer largometraje del reconocido director de videoclips musicales Stillz redefine el género del metraje encontrado para explorar las ansiedades de una juventud vulnerable en los márgenes de la historia que anhela ser comprendida.

La Seminci acogerá, además, el estreno en la Sección Oficial fuera de concurso del segundo largometraje de la realizadora japonesa Hikari, 'Rental Family', protagonizada por Brendan Fraser.

La película parte de un fenómeno real para presentar una tierna reflexión sobre la soledad en la sociedad contemporánea: en Japón operan actualmente 300 empresas de alquiler de personas, un fenómeno surgido en los años 80.