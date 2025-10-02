El guionista Rafael Cobos estrena su ópera prima 'Golpes' en Seminci

El Norte Jueves, 2 de octubre 2025, 16:40 Comenta Compartir

'Golpes', el primer largo de Rafael Cobos, formará parte de la Sección Oficial de la 70 Seminci, donde tendrá lugar su estreno. La película, que competirá por la Espiga de Oro junto a los últimos trabajos de los hermanos Dardenne, Bi Gan, Lav Díaz, Isabel Coixet o Fernando Franco, supone el prometedor debut en la dirección del guionista Rafael Cobos, ganador de dos premios Goya por 'La isla mínima' y 'El hombre de las mil caras', dos de los proyectos fruto de su colaboración con Alberto Rodríguez.

'Golpes' narra la historia de Migueli, un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los años 80. Decidido a mirar hacia el futuro, antes debe cerrar las heridas del pasado. Para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido. Cuando llega a Sevilla, reúne a su antigua banda para realizar una serie de atracos a sucursales bancarias, joyerías e incluso al primer casino de la zona. Pero la policía ha encargado el caso a Sabino, su propio hermano, que conoce muy bien cómo piensa. A pesar de ello, Migueli está dispuesto a llegar hasta el final.

La película apela a la memoria histórica y la memoria cinematográfica. Combina así el vértigo y la denuncia del cine quinqui de los 80 con una reflexión sobre los lazos familiares y el retrato de un país que se afanaba en curar viejas heridas mientras se abrazaba a la esperanza. Según las palabras de Rafael Cobos, 'Golpes' apuesta por revitalizar este tipo de cine, ahondando en su esencia, pero buscando la diferencia. El director explica: «Si el cine quinqui es frontal, explícito y habla de las cosas de un modo evidente y descarnado, 'Golpes' es una fábula sutil que pretende hablar de un país en plena transición, contradictorio, desorientado e incapaz de ajustar cuentas con su pasado; un thriller de robos sobre los lazos de sangre y la memoria».

En 2023, Rafael Cobos ya dio el salto a la dirección con la serie 'El hijo zurdo', protagonizada por María León y premiada en Canneseries, compaginando su labor como guionista con la de realizador. El cineasta cuenta con una sólida y reconocida trayectoria como guionista, estrechamente vinculada al director Alberto Rodríguez.