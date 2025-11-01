Gaza presente, salas llenas y público complaciente
Kufiyas y pegatinas de 'Free Palestine' salpicaron todas las citas de la Seminci que llegó a septuagenaria con más aplausos que pateos al cabo de sus 225 películas
Valladolid
Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:18
Los Dardenne están en forma. Lo demostraron dentro y fuera de la sala, con su película y su bonhomía. Veteranos ya en Valladolid, su mirada ... realista se mantiene tan fresca como cuando ganaron la Espiga con 'La promesa' (1996). Entonces estrenaba la veintena el actor sueco Alexander Skarsgard, que ha paseado su impecable palmito por la 70 Seminci. Llega al medio siglo haciendo de 'malote' gay en 'Pillion', pero el jurado ha preferido a su víctima, Harry Melling.
Por encima de bellezas y premios, en el patio de butacas y en los actos públicos han estado presentes kufiyas y pegatinas con el lema 'Free Palestine'. La concentración en pro de Gaza fue notable en la inauguración. En cambio la temida proyección, con nocturnidad, de la película israelí 'Yes' concitó más policías que asistentes y demostró innecesaria tanta precaución. No hubo boicots y el público fue en general muy complaciente con las proyecciones de metrajes eternos. La digitalización del cine lo abarata y parece que anestesia a los temidos pateadores. El tiempo dirá si eran aplausos justos o condescendientes.
