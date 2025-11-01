El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Carlos Saiz, director de 'Lionel', integrado en el cartel de este año tan semejante a un custodio. Rodrigo Jiménez
Zoom de la 70 Seminci

Gaza presente, salas llenas y público complaciente

Kufiyas y pegatinas de 'Free Palestine' salpicaron todas las citas de la Seminci que llegó a septuagenaria con más aplausos que pateos al cabo de sus 225 películas

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:18

Comenta

Los Dardenne están en forma. Lo demostraron dentro y fuera de la sala, con su película y su bonhomía. Veteranos ya en Valladolid, su mirada ... realista se mantiene tan fresca como cuando ganaron la Espiga con 'La promesa' (1996). Entonces estrenaba la veintena el actor sueco Alexander Skarsgard, que ha paseado su impecable palmito por la 70 Seminci. Llega al medio siglo haciendo de 'malote' gay en 'Pillion', pero el jurado ha preferido a su víctima, Harry Melling.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  3. 3

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  4. 4

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  5. 5

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  6. 6 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  7. 7

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria
  8. 8

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  9. 9

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  10. 10 Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Gaza presente, salas llenas y público complaciente

Gaza presente, salas llenas y público complaciente