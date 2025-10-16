El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fotograma de 'La estrategia del caracol'
Una cierta historia del cine de autor

Una fábula optimista

Sergio Cabrera cuenta la lucha de un grupo de vecinos en Bogotá para impedir el desalojo de sus viviendas en 'La estrategia del caracol'

Jorge Praga

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:09

Comenta

El director y su época. La vida de Sergio Cabrera (Medellín, 1950) da para mucho. A Juan Gabriel Vásquez le dio para escribir las ... cerca de quinientas páginas de 'Volver la vista atrás', una reconstrucción novelada de los años previos al ingreso de Cabrera en la London Film School. Escritor y director mantuvieron una conversación intermitente durante siete años, a fin de recoger el «gigantesco pedazo de montaña que es la experiencia de Sergio Cabrera y su familia», según apunta Vásquez en su obra.

