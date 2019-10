«El éxito de un estilismo es que la actriz lo lleve con seguridad» Teresa Torres posa sobre los icónicos labios rojos de la Seminci. / Gabriel Villamil Teresa Torres se estrena este año como estilista del 'showroom' de Seminci con las firmas de moda de Castilla y León SONIA QUINTANA Viernes, 18 octubre 2019, 07:28

Vinculada al mundo de la moda desde hace seis años, esta licenciada en ADE, experta en marketing y comunicación de moda, debuta este año como responsable del 'showroom' de Seminci, lugar en el que mueve 'como pez en el agua'. «Llevo vinculada al 'showroom' de Seminci desde que nació. Desde el primer momento me pareció una iniciativa fenomenal para dar a conocer la moda de Castilla y León, así que cuando, por parte de la organización, me llegó la propuesta no me lo podía creer. Me hizo muchísima ilusión. Un sueño hecho realidad», afirma Teresa Torres.

Durante tres días el 'showroom' ha estado en Madrid por donde han pasado actrices como Eva Marciel, Ruth Gabriel o Kira Miró, pero la gran carga de trabajo viene luego en Valladolid, en el día a día: ruedas de prensa, presentaciones, galas...

Como novedad el 'showroom' este año incluye dos nuevas firmas: José Martín Alta Costura, de Palencia; y Agapimú Novias, de Valladolid. «Mi labor consiste solo en asesorar a las actrices y orientarlas. El estilista no tiene que ser un dictador. Tú les ofreces lo que crees que mejor les va a sentar pero al final ellos son los que tienen la última palabra. La persona que se va a vestir tiene que estar a gusto con el vestido. El éxito de un estilismo es que la actriz lo lleve con seguridad. Ahí ganan todos: la actriz y el diseñador», explica Teresa Torres (Valladolid, 1989).

«Muchas veces surgen dudas con la etiqueta del evento. La alfombra roja exige máxima etiqueta. Lo ideal es que fuesen todas con vestido largo o pantalón. El vestido cóctel o corto lo tendrían que evitar; igual que hay que descartar los vestidos largos para los días de las presentaciones de las películas. La etiqueta del hombre para la alfombra roja es el smoking», recuerda la estilista. «Yo les pido que se ajusten a esa etiqueta. Es un evento en el que te puedes lucir y hay que aprovechar para dar el espectáculo. Una alfombra roja es el momento de máximo esplendor de la moda».

El ritmo es fundamental

«Las actrices han alucinado con los diseños y eso es un orgullo para la moda para Castilla y León». Aunque no quiere desvelar los vestidos que veremos hoy sobre la alfombra roja señala que «se van a ver mucho los colores claros e incluso el color blanco. A las actrices les cuesta al principio porque les parece que van vestidas de novia, pero no. Penélope Cruz fue a los Oscar de blanco. El azul Cenicienta también va a estar presente en la alfombra y habrá seguro negros y rojos. El color de la Seminci no puede faltar».

En la retina de Teresa dos 'looks' que destaca de todas las alfombras de Seminci: Marisa Paredes, de oro y morado; y Marta Nieto, con un vestido negro de Ernesto Terrón.