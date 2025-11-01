La importancia de la percusión

La Seminci continúa con el rescate de grandes películas mudas del celuloide. Esta vez fue la emblemática 'El viento', de Victor Sjöström. El estreno es ... de 1928 y puede considerarse su obra maestra. Además la aclamada Lilian Gish es la protagonista que da vida a una joven inocente que abandona su Virginia natal para trasladarse al Oeste te Texas, territorio en el que vivir parece difícil debido al viento que sopla con fuerza en todo momento. No solo da título al filme sino que sirve a Carl Davis para componer una partitura excelente.

Reseñar que el autor de la banda sonora original es William Axt, pero su obra se perdió y la que se escucha es la que Davis compuso en 1983.

La utilización de una orquesta de cuerda arropada por numerosa percusión que incluye hasta un címbalo es perfecta para mostrar el contraste entre la expresión tierna de Lillian Gish, excelente interpretación la suya, y la inhóspita presencia del viento como metáfora de una vida difícil, más si cabe por el conflicto creado con la presencia de la joven la celosa esposa de su primo.

OSCYL Película, 'El Viento, de Victor SjöstromDirector: Christian Schumann. Auditorio Miguel Delibes.

El viento parece unido de modo perfecto a las imágenes en la partitura. La percusión aumenta las pulsaciones, mientras la cuerda alienta melodías, a destacar un precioso vals, para otorgar los necesarios momentos de serenidad. El final de la película es espectacular. Las secuencias en las que se desata una tormenta de arena parecen imposibles de concebir sin los fortes de la orquesta con la artillería de la percusión y el tutti de la cuerda. El resultado puede servir de carta de presentación para entender importancia la percusión en la escritura musical.

El maestro Christian Schumann estuvo certero en la medida que siempre debe coincidir con la acción de cada secuencia. Aunque las técnicas actuales ayudan en los comienzos de cada parte, los tempi, deben ser exactos para que la música fluya con el acierto y la medida adecuadas como ocurrió este viernes.