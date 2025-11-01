El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Proyección de 'El viento', con la OSCyL interpretando la banda sonora en directo. Rodrigo Jiménez

La importancia de la percusión

Seminci proyecta 'El viento' con la OSCyL intepretando la banda sonora en directo en un auditoio lleno

Emiliano Allende

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:44

Comenta

La Seminci continúa con el rescate de grandes películas mudas del celuloide. Esta vez fue la emblemática 'El viento', de Victor Sjöström. El estreno es ... de 1928 y puede considerarse su obra maestra. Además la aclamada Lilian Gish es la protagonista que da vida a una joven inocente que abandona su Virginia natal para trasladarse al Oeste te Texas, territorio en el que vivir parece difícil debido al viento que sopla con fuerza en todo momento. No solo da título al filme sino que sirve a Carl Davis para componer una partitura excelente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

