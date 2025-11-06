Amor y dolor con la historia de Líbano al fondo

Samuel Regueira Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

Entre las últimas proyecciones de la sección Punto de Encuentro de la 70 Seminci, ha venido a reencontrarse con el festival Mounia Akl, quien ya trajo a Valladolid hace nueve años su cortometraje 'Submarine', coescrito a cuatro manos junto a Clara Roquet. Esta vez, Akl se pone frente a la cámara y encabeza el reparto de 'Este melancólico y maravilloso mundo', primer largometraje de ficción del documentalista Cyril Aris, que propone la historia de amor a lo largo de treinta años de una pareja, atravesada por los momentos clave de la historia reciente del Líbano

P.: ¿Estamos ante una historia de amor para narrar la historia del Líbano, o ante una visión del Líbano para abordar una historia de amor?

CA: La génesis de la idea empezó con una pregunta que me parecía emblemática de nuestra generación: ¿cómo traer niños y una familia a este mundo lleno de cinismo y pesimismo hacia el futuro de nuestra región? Intenté que la historia de esta pareja, a lo largo de treinta años, explorase cómo el conflicto social y político afecta nuestra visión del mundo. Continuó como una indagación de la visión del Líbano para, a través de ella, abordar la visión global de la historia contemporánea.

MA: Lo más emocionante es que se cuentan diferentes momentos de la historia del Líbano a través de la historia de una pareja. El mayor acto de resistencia es poder seguir amando y manteniendo la esperanza a través de todas las adversidades.

P.: ¿Cómo nos afectan los conflictos políticos a nivel íntimo?

MA: Creo que, más que impactarnos, nos definen en cómo nos enfrentamos a nuestro día a día. Es como cuando alguien se sienta en un sofá y deja ahí la marca. Las reglas del país definen una vida íntima. Y en la gente libanesa, que son el Líbano mismo, hay hambre de vida. Viviendo un día a día tan impredecible, hay en nosotros una adaptabilidad al caos y una forma de encontrar orden en él.

CA: En 2020, la explosión del puerto de Beirut y la corrupción del gobierno del país definieron la visión del Líbano. No se puede pretender que eso no nos afecte: son acontecimientos de envergadura que se introducen poco a poco en la vida privada de las personas.

P.: ¿Cómo se crea una pareja sin que sea un cliché, pero que a la vez resuene en todas las personas que vean la película?

CA: Cuando se mostró la película en el Líbano, la gente se vio reflejada en los personajes. La pareja empieza el filme como un arquetipo: él es más optimista y lleno de vida; ella, más cínica, pragmática y realista. Sin embargo, a lo largo de la película se intercambian los roles: él despierta la parte más soñadora de ella, mientras que ella le introduce al dolor y a la tristeza. En este intercambio empiezan a bailar hasta encontrarse en esa coexistencia entre lo melancólico y lo maravilloso, en una zona gris donde se ven reflejadas varias parejas libanesas.

MA: Cyril quería que Hasan [Akil] y yo nos sintiéramos conectados a los personajes, tanto con las palabras como con las experiencias. Para eso teníamos que proyectar lo que hemos vivido, nuestras experiencias propias y las vivencias de nuestro entorno, en los personajes, en situaciones específicas, para huir del cliché. De alguna manera, no se siente estereotipado, porque estamos volcando algo que hemos vivido. Para ello, cabe destacar el método de trabajo de Cyril: primero escribe el guion y luego habla con los actores, nos extrae información y, en mi caso, habló incluso con mi madre; quería entender la historia real, no solo aquellas que se perpetúan.

P.: ¿Qué debería saber sobre la historia del Líbano el público que vaya a ver 'Este melancólico y maravilloso mundo'?

CA: La historia está definida a lo largo de treinta años, dividida en tres capítulos. Da la sensación de qué tipo de periodo se vive a través de fotografías, archivos, documentos... y el espectador sabe si se encuentra en una época de crisis, de guerra, de prosperidad... sin necesidad de que se le aporte nada más del contexto. En una proyección en Alemania lo captaron perfectamente, sin sentir ningún estereotipo.