La profesora Virginia Martín en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Carlos Espeso

Reivindicar el papel del periodismo para comprender el mundo

La profesora Virginia Martín cierra las plazas del club de lectura de la UVA 'Firmas con voz', con textos de Chaves Nogales o Nellie Bly

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 07:15

Dentro de las iniciativas con las que arranca el curso en la Universidad de Valladolid, destaca el club de lectura 'Firmas con voz', el nuevo ... proyecto de la profesora Virginia Martín (Madrid, 1980) para reivindicar el rol del periodismo y su mirada del mundo para construir el pasado y entender el presente. En pocos días, el taller ha llenado ya sus plazas, con personas interesadas de dentro y fuera del ámbito universitario, cercanas y ajenas al mundo del periodismo, en una iniciativa en la que se abordarán textos de Manuel Chaves Nogales, Nellie Bly, Carmen de Burgos o Diego Carcedo, entre otros nombres anticipados por Martín.

