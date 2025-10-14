Reivindicar el papel del periodismo para comprender el mundo

Dentro de las iniciativas con las que arranca el curso en la Universidad de Valladolid, destaca el club de lectura 'Firmas con voz', el nuevo ... proyecto de la profesora Virginia Martín (Madrid, 1980) para reivindicar el rol del periodismo y su mirada del mundo para construir el pasado y entender el presente. En pocos días, el taller ha llenado ya sus plazas, con personas interesadas de dentro y fuera del ámbito universitario, cercanas y ajenas al mundo del periodismo, en una iniciativa en la que se abordarán textos de Manuel Chaves Nogales, Nellie Bly, Carmen de Burgos o Diego Carcedo, entre otros nombres anticipados por Martín.

«El objetivo es que se entienda cómo, por qué y para qué nace el periodismo, y cómo cambia el concepto a lo largo de los años pero mantiene siempre la base de servicio a la sociedad», explica la responsable- Colecciones de artículos, novelas, ensayos y crónicas noveladas compondrán las lecturas a lo largo del curso de esta iniciativa, textos con la excusa de abordar, entre otros temas de actualidad, «la necesidad de denunciar cosas terribles, vengan de donde vengan, la capacidad de dialogar y confrontar desde el respeto puntos de vista diferentes, o comprender que hay ciertos principios y derechos conquistados que deben ser inamovibles».

Las sesiones, que tendrán horario de tarde, arrancarán el próximo lunes 20 de octubre, y vendrán concebidas para personas «procedentes del Periodismo o de titulaciones cercanas como Historia, pero también de otros mundos diferentes e incluso formaciones ajenas a la Universidad de Valladolid». La idea, defiende Martín, es «poder tener un espacio donde hablar, charlar y compartir el conocimiento sobre el peso que tiene el periodismo, algo que mucha gente inscrita ha empezado a advertir, tras no habérselo planteado en su vida, y desean saber más de sus cómos y sus porqués».

El objetivo último, claro, pasa también por una defensa del periodismo como oficio y como elemento indispensable de una democracia moderna, que a juicio de Martín hoy se encuentra en grave peligro: «Ahora mismo vivimos un momento en el que, por intereses económicos e ideológicos se ataca al periodismo, y hay campañas orquestadas que buscan desprestigiar el oficio, a periodistas y a medios t trasladar la idea de que todos son unos vendidos y unos manipulados», lamenta. «El objetivo es dejarnos en manos de esas fuerzas oscuras que se mueven por Internet, que desean que solo nos informemos por redes sociales con los contenidos dirigidos según sus intereses», agrega, y sentencia que «sin periodismo desaparece la base de lo que es la democracia».

Tanto en esta iniciativa como en sus clases, esta madrileña afincada en Valladolid desde los cuatro años defiende trasladar la importancia de «tener juicio crítico y pensar por uno mismo», pero admitiendo «la escucha vulnerable, la reflexión y la conversación que permita cambiar de idea o, al menos, entender a la otra parte».

Entre sus otros proyectos, Martín organiza junto al área de Asuntos Sociales de la UVA las Jornadas de Periodismo Social, que forman a futuros periodistas sobre el enfoque en igualdad, violencia de género o colectivos vulnerables. Además, forma parte de la Cátedra de Estudios de Género de la UVA, y recientemente ha coordinado el libro 'El discurso de odio como arma política', editado por Comares.